Perill a Banco Madrid

Un vídeo penjat a les xarxes socials ha estat utilitzat pel col·lectiu okupa neonazi Hogar Social per fer públic que ha pres l’edifici de Banco Madrid, propietat de BPA, i que té la intenció d’utilitzar-lo com a seu social

Actualitzada 24/04/2017 a les 06:57

La falta d’atenció està fent que ja s’estiguin produint desperfectes i és de preveure que l’AREB hagi de decidir en breu què pensa fer abans que hi hagi més deteriorament.” Aquest és un fragment del text d’una notícia del Diari publicada a principi del mes passat i que feia referència a l’alerta que s’havia fet respecte a l’estat en què es trobava l’edifici de Banco Madrid. Ja el mes passat s’havia recordat des de Madrid que hi havia un clar risc d’ocupació per part d’algun dels diferents col·lectius que hi ha a la capital d’Espanya. Els pitjors temors s’han vist confirmats un cop el grup ultradretà Hogar Social ha penjat el vídeo en què demostra que es troba dins del bloc, situat al bell mig de Madrid i en una zona de les més cares per metre quadrat, i que ja feia més d’una setmana que va entrar. És un problema important perquè el grup ha manifestat que vol situar la seva seu social en aquest espai i al mateix temps ja ha començat una acció social amb l’entrega d’aliments a famílies necessitades. Cal tenir en compte que com a col·lectiu que s’ha manifestat clarament contra la immigració es nega a donar ajuda a aquells qua no siguin ciutadans espanyols i tampoc a tots. Per manifestacions prèvies se sap que no considera espa­nyola, encara que tingui el passaport, ni gent de color ni homosexual. El Govern, l’ambaixada a Madrid i l’AREB s’han de mobilitzar el més ràpid possible per incidir en el necessari desallotjament. Es tracta d’un edifici que ha de ser venut, i potser val més d’una vintena de milions d’euros, amb la funció de ser utilitzat per evitar una possible quitança final entre els clients de Banca Privada. O en el seu defecte perquè l’Estat recuperi els diners que s’ha gastat en aquest cas. Si es permet que l’ocupació s’enquisti la situació pot agreujar-se de forma important. Primer perquè es poden produir desperfectes en la instal·lació, a banda d’una possible estigmatització si l’ocupació acaba sent llarga i amb la publicitat negativa d’un desallotjament. L’actuació de les autoritats andorranes ha de ser ràpida per aconseguir reprendre el control de l’edifici i immediatament accelerar-ne la venda. Un cop solucionat el problema serà el moment d’entrar a buscar culpables i saber per què s’ha arribat a aquest extrem. D’entrada, però, l’acció davant d’Espanya ha de ser urgent.