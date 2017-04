Guerra a l'heliport (3)

Els contraris que l’heliport s’instal·li a la zona encampadana de Tresoles, prop de la central de FEDA, van obrir ahir de forma definitiva les hostilitats acusant el comú de no estar al costat de poble i d’estar-ho al del Govern

Actualitzada 21/04/2017 a les 06:54

Era previsible que un nou grup, encara que menys organitzat i nombrós que els anteriors, obrís la tercera guerra contra la ubicació de l’heliport. Sempre hi haurà algun habitatge que estigui mínimament a prop de la instal·lació o que es trobi en la ruta de vol. Per tant, és exactament igual on es proposi la infraestructura que algú sempre protestarà. És comprensible perquè atès que l’executiu es va haver d’empassar els dos primers llocs que havia elegit (Patapou i la Comella) sempre hi haurà algú que digui que si no era bo per anar allà no ho és per anar enlloc. És pràcticament impossible que existeixi un terreny més idoni, tenint en compte que els de primera divisió (al centre) s’han descartat perquè hi ha veïns a prop. Dels de segona el de les Tresoles és segurament el que reuneix els dos requisits fonamentals d’estar aïllat d’habitatges i relativament a prop de la zona cèntrica comercial. Els contraris a aquesta nova ubicació es queixen fonamentalment que està situat prop de FEDA i que això és un gran perill. És un argument discutible si es té en compte que a menys que s’instal·li al bell mig d’una munta­nya sempre hi haurà algun tipus de construcció relativament a prop. Els contraris a l’heliport han comès un error a l’hora d’elegir aquells que els representen. Escollir dos polítics molt actius de l’oposició al Govern (Miralles com a portaveu d’SDP i Rubia com a excandidat dels liberals) els treu credibilitat perquè acaba fent la sensació que part de la motivació és rostir el màxim possible l’executiu en un tema on la pell governamental ja presenta cicatrius importants. Aquest error bé que es van assegurar de no cometre’l els anteriors grups de Patapou i la Comella. En un territori nacional tan reduït el pas dels helicòpters segur que ha de sobrevolar àrea urbana i l’aproximació i l’allunyament inicial segurament també. Aquest és un punt que cal tenir en compte en el debat perquè si no s’està disposat a assumir l’heliport s’ha de descartar. Però seria un error. Es tracta d’una infraestructura que ha de donar un valor afegit i que pot ser el punt de sortida per a una línia aèria regular. Hi ha infraestructures, com el forn, per exemple, que creen certs inconvenients, però que finalment són indispensable per seguir progressant.