Youtubers residents

Vuit dels youtubers espanyols més importants estan residint a Andorra i com en el cas dels ciclistes o els pilots de motos els primers que es van instal·lar han acabat arrossegant altres membres del col·lectiu

Actualitzada 19/04/2017 a les 06:39

Gairebé tots els països europeus han creat programes per a l’atracció de residents forans. N’hi ha de tot tipus i que ofereixen múltiples avantatges respecte a d’altres estats. Dos dels països més actius en l’atracció de residents estrangers són Espanya i Portugal, que ha creat l’anomenada visa d’or que dona l’oportunitat tant de residir com de moure’s lliurement per l’espai Schengen. En el cas espanyol fins i tot no s’exigeix cap termini mínim i llavors el posseïdor de la visa d’or pot moure’s amb aquest document i anar decidint on estableix la residència fiscal. Espanya té una exigència similar a Andorra a l’hora de donar residències passives, perquè ha acabat buscant un perfil molt més ampli de persona i perquè vist l’èxit ha acabat suavitzant els requisits tècnics perquè la fórmula funciona. Russos, xinesos i àrabs són els principals beneficiaris. Andorra, com bona part dels estats europeus, té un programa de residents passius que ha optat per ser molt limitat. Com en el cas espanyol hi ha certs col·lectius que l’han acabat trobant especialment atractiu. Hi ha un important atractiu en la menor pressió fiscal, però hi ha d’altres països al món on és similar o fins i tot inferior. La residència sense feina està triomfant en alguns sectors concrets perquè hi ha un conjunt de potencials que sedueixen. És evident que els ciclistes tenen un entorn ideal amb múltiples ports, amb poc trànsit i unes condicions molt favorables per a l’entrenament. Aquest mateix raonament, d’un entorn molt propici per entrenar, és també aplicable als pilots de MotoGP, entenent que les pràctiques en circuit sempre es fan molt lluny del lloc on es resideix físicament. Els youtubers expliquen que un atractiu important és la potència d’internet amb la fibra a tot el país i la facilitat de les comunicacions. Andorra ofereix els avantatges, important per als famosos, de facilitar cert anonimat i la unió en un espai reduït d’un entorn natural amb els serveis d’una urbs comercial i de serveis. I és normal que la majoria vinguin d’Espanya per l’idioma. La major part de col·lectius no han trobat aquests atractius extra que han fet a ciclistes, motoristes i youtubers elegir el Principat i és normal perquè ni existeix (ni ha d’existir) una política d’atracció indiscriminada.