Futur d'Andorra Telecom

Andorra Telecom està aprofitant la condició d’accionista de l’operador espanyol MásMóvil per preparar diversos projectes. És un dels punts clau de la internacionalització necessària per a la diversificació dels ingressos

Actualitzada 18/04/2017 a les 06:39

Andorra Telecom va fer una aposta decidida per diversificar els ingressos. Va ser un plantejament motivat en gran part per les negres perspectives per al futur del roaming. L’operadora fa molts anys que s’ha convertit en una màquina de generar milions d’euros de benefici que tenen lloc gairebé de manera exclusiva per la itinerància que paguen els turistes. Al mercat interior els comptes entre despeses i ingressos estan molt equilibrats. Andorra Telecom s’aprofitava de les tarifes manifestament abusives que els operadors estrangers cobraven als clients que venien a Andorra. Sense oblidar que, en una escala infinitament inferior, alguns clients nacionals havien patit factures infames quan havien comès l’error d’engegar les dades a l’exterior. Els capricis del destí han fet que dos elements hagin canviat de forma substancial la perspectiva d’Andorra Telecom. El primer ha estat l’incompliment de les previsions que apuntaven que el roaming desapareixeria a tot Europa el 2017. L’any passat la parapública va batre tots els rècords de facturació en itinerància: 47 milions. A partir d’ara l’escenari és diferent. L’operadora està tancant acords amb les dels altres països per establir uns cànons fixos per itinerància que permetran garantir uns ingressos fixos i al mateix temps donaran l’opció perquè els turistes puguin utilitzar el mòbil a Andorra amb tarifes raonables. El segon factor passa perquè Govern ha decidit passar a quedar-se tots els beneficis d’Andorra Telecom. Un cop fet és evident que és inamovible i ni tan sols ha estat gaire criticat per l’oposició, entenent que si alguna vegada arriben al poder mantindran aquesta font d’ingressos paral·lela. La combinació dels dos factors fa que es mantingui el pla per diversificar ingressos i estar present a l’exterior. L’operació de compra del 2,7% d’accions de MásMóvil ha estat una operació sensacional. I no tan sols perquè Andorra Telecom ha generat 12 milions de guanys en nou mesos, sinó perquè s’han obert múltiples vies de col·laboració que poden acabar tenint efectes positius en els clients nacionals. En poc temps s’ha passat del pànic per la fi del roaming a un futur ple d’oportunitats que sempre, però, s’hauran d’encarar amb prudència sense oblidar la inestabilitat del món tecnològic.