Accions inclusives

Les polítiques que comença a implantar Afers Socials per afavorir la inserció laboral dels discapacitats serviran per donar oportunitats a persones que fins ara es trobaven amb més dificultats pel problema de diversitat funcional que tenen

Actualitzada 17/04/2017 a les 06:39

Les mesures de Govern per corregir els problemes que tenen els discapacitats per entrar al mercat laboral comencen a rutllar. El Servei d’Ocupació suma ja 45 inscrits amb alguna diversitat funcional –n’hi ha 127 en programes de l’escola Meritxell– que es podran integrar en el circuit de recerca de feina com qualsevol altra persona seguint l’estratègia de l’executiu per afavorir la igualtat d’opor- tunitats. La manera més efectiva d’aconseguir que trobin un lloc de treball és impulsar mesures específiques per garantir la contractació d’aquestes persones que habitualment tenen complicacions per incorporar-se al mercat de treball, i més en un moment de dificultats com han estat els últims anys de destrucció de feina a conseqüència de la conjuntura econòmica. El col·lectiu valora positivament les accions públiques perquè seran el trampolí per superar bar­reres que fins ara trobaven i que, com demostra l’experiència en molts altres països, passen per oferir a les empreses condicions favorables com ara exempcions en determinades quotes i pagaments per incorporar a la plantilla un discapacitat. No és res nou, és una pràctica normalitzada, assumida i efectiva per donar una oportunitat laboral a aquestes persones que funciona a altres territoris i que feia temps que es reclamava des de la Federació d’Associació de Persones amb Discapacitat. Els beneficis per als empresaris es concreten en no haver de fer-se càrrec de la cotització de la CASS, que afrontarà el Govern. S’ha fixat, però, un límit per a l’exoneració que només es farà quan la retribució de l’empleat sigui el salari mínim. En cas de superar-lo la diferència l’hauria de pagar l’empresari com ho fa amb la resta de la plantilla. Un factor que tem la federació és que es redueixi el sou que se’ls pugui oferir i que potser no correspon amb la vàlua del treballador. Perquè en molts casos potser la formació és bàsica però no es pot descartar que n’hi hagi amb formació superior que puguin rebre un salari molt més elevat i que d’aquesta manera es vegi escapçat. El ministeri haurà de vetllar perquè no es produeixin aquestes situacions i aplicar mesures si és necessari per redreçar-les. Disposar de moment d’una xarxa d’empreses inclusives implicades en la inserció laboral dels discapacitats és un avenç molt important, però les accions no s’han de quedar aquí.