Petició inviable

Els constructors consideren que els plans parcials i la cessió del 15% són un fre per a la recuperació econòmica del sector i demanen que es rebaixin les exigències per urbanitzar en el primer cas i que se suprimeixi el segon requisit

Actualitzada 16/04/2017 a les 06:42

La construcció va ser un dels puntals de l’economia del país els anys de màxima bonança, a principi de segle. Amb l’esclat de la bombolla immobiliària es va sumir en una crisi particularment severa per al sector. Ara les constructores comencen a sortir del pou per l’obra pública i sobretot per la rehabilitació i reforma d’edificis. El nombre d’habitatges ofertats continua encara molt per sobre la demanda, fet que conjugat amb les exigències de les entitats bancàries a l’hora de concedir crèdits, fa preveure que encara som molt lluny de la normalització. En especial per als pisos estàndard, tot el contrari que els de categoria superior, la demanda dels quals s’ha disparat amb l’obertura econòmica i les peticions en alça de residències passives. Tot i la davallada, la construcció segueix sent un sector clau amb el sistema imperant, que és molt dependent dels sectors tradicionals des del moment en què el canvi de model no està complint les expectatives generades. Ara bé, això no ha de significar atendre totes i cadascuna de les demandes que plantegin. I això no significa anar en contra del sector. L’última de les demandes és que s’elimini la cessió econòmica del 15% als comuns, una petició inacceptable de totes totes. Per dos motius difícils de rebatre: les parròquies han de disposar de recursos per poder respondre a les necessitats dels ciutadans a través dels equipaments i perquè si desapareix, el risc que tot l’espai urbanitzable es converteixi en un seguit de blocs d’habitatges és altíssim. Una altra qüestió és que des dels comuns s’orienti els privats sobre quin tipus d’edificacions es necessita i es pugui rebaixar la cessió, com ja han fet algunes corporacions per facilitar la construcció. Andorra la Vella ha reduït les taxes per edificis que majoritàriament s’usin com a aparcaments. Els constructors també consideren que és un fre per a la recuperació els plans parcials, que obliguen que el 75% dels propietaris es posin d’acord per poder urbanitzar. Però la proposta que presenten és de nou gairebé impossible que prosperi. Si més no complicada de resoldre. Tirar endavant una actuació amb la meitat o gairebé la meitat dels afectats en contra aboca que el projecte sigui pràcticament inviable. El sector de la construcció és bàsic i necessita incentius, però no pot pretendre que se li facin les lleis a mida.