Consolat a temps parcial

Els residents francesos podran seguir fent tràmits consulars al país. L’administració veïna no es replanteja la decisió de prescindir del servei al Principat, però sí que es compromet a posar en marxa rondes consulars

Actualitzada 13/04/2017 a les 06:37

El tancament, a final d’agost, del consolat de França es manté. Malgrat la mobilització i les peticions a l’executiu veí que es replantegi la mesura –des de la ciutadania, la política i dels mateixos funcionaris gals– la resposta continua sent negativa. No obstant, ahir Gabrielle Siry, candidata a les eleccions legislatives pel Partit Socialista, va fer pública la carta que li ha adreçat el ministeri d’Afers Exteriors en resposta a una anterior seva i que suposa un tímid punt d’inflexió. El ministeri es compromet a posar en marxa rondes consulars, un servei itinerant que acudiria al país de tant en tant –la freqüència no es precisa– per tal de permetre que els residents puguin fer tràmits recurrents com renovar el passaport o el document d’identitat sense haver-se de desplaçar fora. És un pas endavant però tímid perquè el desitjable seria que el consolat es mantingués no només per no perjudicar l’àmplia colònia gal­·la al Principat, també perquè Andorra s’ha de valorar en tant que Estat i no com una ciutat, i indubtablement pels llaços entre ambdós països. També és tímid perquè no es precisa la freqüència amb la qual vindran els funcionaris a atendre les necessitats dels ciutadans gals i, per tant, no es pot mesurar en quin grau evitarà els viatges a l’exterior –els referents són Barcelona i Madrid–. Però és cert que suposa una millora respecte a l’escenari plantejat fa unes setmanes i que evidencia que des de l’administració veïna del nord han reflexionat sobre les conseqüències d’aquesta reorganització consular. També cal tenir present l’escenari electoral en què està immersa França i que pot acabar alterant el que passi a l’agost. El clima de campanya, a més, ha contribuït a difondre la situació i a la implicació d’algunes forces polítiques, per la qual cosa es fa difícil predir el que succeirà. El desitjable és que es faci marxa enrere perquè Andorra no s’hauria de prendre com un punt més en el mapa de les seus diplomàtiques de França al món. No és una qüestió només de comoditat per als tres mil residents que conformen la colònia francesa, el consolat també fa part dels símbols que conformen una relació històrica. En un moment en què des d’alguns sectors es posa en dubte l’equilibri de les relacions d’Andorra amb els països a banda i banda de la frontera que el consolat es tanqui seria molt mala notícia.