Hotel a la Comella

Bodes i comunions són alguns dels serveis que estava donant l’alberg de la Comella i que han motivat que la majoria de la capital tanqui la casa per redreçar l’ús hoteler, que estima que no ha de donar una administració

Actualitzada 10/02/2017 a les 06:46

L’alberg que Andorra la Vella té a la Comella ha tancat portes. La majoria comunal ha decidit cessar l’activitat perquè no es corresponia amb la que ha de desenvolupar. Es comercialitzava com un allotjament i un establiment de restauració més dels que hi ha al Principat i fins i tot es publicitava l’oferta a través de cercadors d’Internet internacionals com qualsevol hotel. El comú ha considerat que aquesta situació no es pot mantenir perquè, lògicament, no s’adiu al servei que ha de donar una administració pública, sinó que s’està treballant de la mateixa manera que una empresa privada. Per reconduir la feina que es fa a l’alberg la corporació ha pres la decisió de tancar l’equipament que es va concebre com una casa de colònies i com a allotjament obert a joves, infants i equips esportius i no per organitzar bodes o comunions, com ara estava succeint. Únicament funcionarà per complir els compromisos adquirits d’estades d’equips i per als torns de colònies de la capital, i en un any es reflexionarà sobre l’ús que ha de tenir. Les prop de 5.000 pernoctacions registrades i el fet que explotar la casa donés un resultat equilibrat porta a pensar que la instal·lació és necessària, que té el seu públic i el seu ús específic. Sempre, però, que la gestió no s’aguanti sobre l’ús hoteler que sobta que sigui el d’un equipament de titularitat pública. L’alberg depenia de la societat comunal Turecav que el mandat passat va fer més d’una gestió polèmica i que va acabar sent un llast per la corporació actual i va decidir dissoldre-la. Les disfuncions en l’oferta de la casa de la Comella formen part d’aquella herència i és molt raonable que el comú intenti donar-li un ús adequat al que ha de desenvolupar l’administració sense fer competència als hotels de la parròquia. Seria convenient que es pugués trobar la fórmula per fer rendible l’alberg i cobrir un sector d’usuaris que puguin buscar un allotjament d’aquest tipus. El que segur que no convé és tenir tancada i en desús una instal·lació on es van invertir 3,25 milions de les arques comunals. La corporació haurà de marcar línies molt definides del servei que ha de cobrir per rellançar el projecte, potser tenint en compte la proposta del PS perquè aculli el centre d’interpretació del Madriu, que pot donar-li una empenta lligant-lo a turistes interessats en la vall protegida.