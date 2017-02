Firmes pel tanatori

L’any 2014 tancaven les sales de vetlla de l’hospital i es condicionaven uns nous locals a l’antiga oficina dels urbans de la capital. Era una mesura provisional que fa dos anys i mig que dura. Una recollida de firmes reobre la qüestió

Actualitzada 09/02/2017 a les 06:48

El tancament del tanatori nacional va suposar una enorme polèmica que es va solucionar amb una mesura provisional, o això és el que es va dir llavors. Com que es va argumentar que les sales de vetlla ubicades a l’hospital es clausuraven només per un període temporal, en espera de trobar un nou emplaçament dintre del mateix complex hospitalari, els comuns van prendre solucions temporals. Andorra la Vella va oferir els locals que abandonava el servei de circulació per condicionar-los per a la vetlla de difunts i Escaldes va fer millores a la sala que ja tenia al cementiri de la Plana. Sant Julià també va estrenar instal·lació pròpia, i Encamp i Canillo ja en tenien. La problemàtica, així, s’acotava a les parròquies centrals i a la Massana i Ordino, que fins llavors havien fet ús del tanatori nacional. La solució provisional, però, ja fa dos anys i mig que dura. I la qüestió l’ha tornat a posar sobre la taula un grup de veïns d’Escaldes que ha entregat 600 firmes al comú tot reclamant poder tenir un tanatori cèntric. El de la Plana, es queixen, no és pràctic i a l’hivern és fred. I la instal·lació d’Andorra la Vella no ha perdut aquest aire de solució temporal amb incomoditats afegides com ara estar en una zona molt concorreguda, que resta privacitat i intimitat als familiars i l’entorn del difunt. El comú d’Escaldes assenyala que ja s’ha posat en contacte amb el Govern per demanar què hi ha del tanatori que havia de tornar al centre hospitalari. Serà interessant la resposta bàsicament perquè llavors es va assegurar que es buscaria una altra ubicació, possiblement a la Clínica de Meritxell prèvia remodelació, i mai més se n’ha sabut res. Continua sent un projecte a la taula del SAAS? És probable que el que va passar fa dos anys i mig fos una maniobra per deixar passar el temps. Però el cert és que, com demostren les firmes entregades a la corporació escaldenca, hi ha una reclamació ciutadana que segur que s’ha de plantejar i abordar el comú, que és el destinatari de la demanda. Però també és cert que les instal·lacions de l’hospital feien un servei de tanatori nacional, amb unes prestacions que no donen les sales de vetlla més cèntriques. És, doncs, una qüestió que sobrepassa la parròquia d’Escaldes i que, per tant, requereix una resposta no només comunal. El SAAS, segur, ha de respondre.