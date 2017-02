La batalla del casino

El comú d’Andorra la Vella ha pres una decisió sense precedents amb la convocatòria d’un concurs perquè s’hi apuntin les empreses que vulguin explotar el futur casino i que l’ubiquin al Centre de Congressos

Actualitzada 07/02/2017 a les 21:59

El casino s’ha convertit en l’objecte de desig més preuat per a aquells espais de cert prestigi que no troben l’ús al qual s’aspirava. La cursa per aconseguir ubicar la sala de joc ha esdevingut estranya perquè dona la sensació que és un tema que viu a dues velocitats. D’una banda, Govern continua desaparegut respecte al joc, amb una sensació generalitzada de fracàs. Els terminis que l’Estat es va autoimposar en l’obertura a aquesta activitat s’han incomplert de tal forma que dona peu a pensar que el panorama és molt complicat. Andorra es va proposar arribar a acords amb les loteries dels països veïns per poder regularitzar-ne la venda, i al mateix temps rebre una part dels impostos que es recapten per aquest concepte. A hores d’ara el més calent és a l’aigüera i no hi ha notícies d’avenços significatius. El silenci de l’executiu i l’opacitat ja fa mesos que porten mals presagis. El casino també va tard, perquè el fracàs de l’establiment dels acords per al joc l’arrossega. Serà molt estrany avançar només en el vessant d’una sala de joc quan la resta del projecte, i que en teoria era el primer a culminar, està enfangat. Hi ha una segona velocitat que correspon als propietaris dels potencials espais que poden acollir la infraestructura. Els més actius han estat Caldea i el comú d’Andorra la Vella. El termolúdic té un espai immens sense comercialitzar i la capital disposa d’un Centre de Congressos que és un maldecap i una ruïna de mantenir. El projecte s’ha demostrat totalment fora de lloc perquè es va crear esperant que algun dia el turisme de congressos esclataria com a activitat de gran volada a Andorra i la realitat ha estat ben diferent. La capital aposta molt fort per acollir el casino, i fins i tot cau en l’extravagància: convoca un concurs per a aquells que vulguin en el futur gestionar el casino. El comú ja vol tenir tots els potencials aspirants apuntats amb el cert compromís que suposa haver manifestat que si guanyen el situarien al Centre de Congressos. La jugada és forta, perquè Govern ni tan sols ha fet el plec de bases del casino, però el comú veu la instal·lació com la sortida ideal al cul de sac en què es troba. És molt complicat que cap empresa vulgui assumir el Centre de Congressos perquè és una infraestructura deficitària per se, com ningú ha volgut tampoc el d’Ordino.