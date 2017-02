Signes de recuperació

Les xifres de les vendes de vehicles corresponents al gener d’enguany són extraordinàriament positives. Un increment del 23% és un percentatge altíssim que ve a confirmar la recuperació del sector a un ritme molt important

El gener és un mes amb escasses vendes de vehicles, i per exemple, el de l’any passat va ser quan se’n van tancar menys. Aquesta consideració és important perquè l’augment d’un 23% en les operacions seria més rellevant en altres mesos en què les quantitats són més altes. Tot i així, es tracta de la confirmació que el sector no només es va recuperant de forma esglaonada, sinó que la revifada és prou madura per saltar de cop de 231 a 285 vehicles (de tot tipus) despatxats entre els mesos de gener del 2016 i el 2017. La venda de vehicles està molt vinculada a l’evolució de l’economia per dos factors fonamentals. En primer lloc, la tendència de consum d’una societat està molt lligada a aquest sector. Els cotxes i les motos és el primer que cau quan arriba una crisi, i és gairebé l’últim indicador que s’aixeca. En tractar-se d’un producte que només en escasses situacions és de prioritat màxima, el ciutadà mitjà intenta allargar algun any més la vida útil del vehicle quan els condicionants econòmics no són favorables. El segon gran indicador passa per les vendes de camionetes i camions. Aquest grup té una relació molt directa amb l’activitat econòmica en tractar-se de vehicles de caràcter industrial. L’evolució d’empreses i autònoms pot seguir-se sovint respecte a com es desenvolupa el mercat dels vehicles industrials. I aquest gener aquesta dada en concret és impactant: les vendes han pujat un 73%, percentatge que suposa un signe inequívoc de recuperació econòmica i una empenta de confiança en tractar-se de la primera xifra de l’any. Els volums són similars als de l’any d’inici de la crisi, quan la desacceleració era molt ràpida, però encara es vivia de la inèrcia dels anys daurats del boom. Encara que sembli utòpic, el sector va arribar a matricular un total de 700 vehicles nous en un sol mes durant l’època de major efervescència. Els excessos dels anys de màxim auge del totxo difícilment es tornaran a veure ni tan sols a mitjà termini, però és bo que el sector dels vehicles es mogui ja dins de la forquilla de vendes que pertocaria per volum de població. De les xifres hi ha un punt que cal destacar: després de regnar en les vendes amb mà de ferro durant molts anys, el dièsel ha iniciat una davallada que sembla no tenir fi.