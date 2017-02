Naturlandia i el futur

El parc lauredià estarà tancat un terç dels dies d’aquest any i un terç més només haurà obert parcialment. És part d’un pla per fer la instal·lació viable que encara no s’ha explicat i que genera molts dubtes, també en el si de la majoria

Actualitzada 05/02/2017 a les 06:47

Planificació a banda, la primera cosa qüestionable del calendari de funcionament de Naturlandia és la manera com s’ha executat, sense informar el consell d’administració de Camprabassa i amb una difusió realment pobre entre els usuaris. Tan pobre que ja té afectats directes: aquells que van adquirir el forfet de temporada per practicar esquí de fons i que no ho podran fer ni dimarts ni dimecres, jornades en les quals la instal·lació tanca. Usuaris als quals és d’esperar que se’ls compensi. Amb aquest mal inici ja plana un gran interrogant sobre aquesta reforma de magnitud respecte a la qual el cònsol major només ha donat explicacions públiques un cop i no motu proprio, sinó a preguntes dels periodistes en un acte popular, l’escudella de Sant Sebastià. Explicacions, però, insuficients. La corporació s’escuda en el fet que els canvis són fruit de les recomanacions de KPMG per fer que la instal·lació no perdi diners i que no suposarà acomiadaments de personal fix. Després d’una reunió de poble en to triomfalista, anunciant que el parc guanyaria diners ja aquest 2017 però sense explicar el com, ha arribat aquesta retallada sobre el calendari d’obertura de la ins­tal·lació feta pràcticament d’amagat. Així que malgrat el canvi de color polític a la corporació laurediana, l’opacitat sobre el parc continua. I ja no només perquè la minoria segueix sense tenir representació al consell d’administració –i, sí, és cert que membres d’UL hi estan presents en qualitat d’accionistes i a títol individual, però aquesta no és la qüestió– sinó perquè directament s’obvia l’òrgan en una decisió de tanta rellevància com aquesta, i també l’equip de govern comunal. I llavors els dubtes sobre el parc ja no només es plantegen des de la minoria, sinó que sorgeixen en el si de la mateixa majoria, una situació realment preocupant. La conclusió és que les mesures, malgrat que s’hagin ideat amb la millor de les intencions i amb un estudi preliminar que apunti que s’assoliran bons resultats, el que estan creant és incertesa i neguit. I si a sobre el que acaben provocant és un impacte negatiu en els resultats del parc, Josep Miquel Vila tindrà moltíssima feina per justificar-se. No hauria d’oblidar que és el poble qui està suportant el forat econòmic de Naturlandia i que, per tant, ha d’estar informat sobre la gestió.