La lluita contra el càncer

Avui, dia mundial contra el càncer, toca recordar que la batalla contra la malaltia no s’ha guanyat ni molt menys però que es continua avançant en els índexs de curabilitat i que adoptar hàbits saludables és una arma molt efectiva

Actualitzada 04/02/2017 a les 06:43

Fomentar l’adopció d’hàbits saludables, detecció precoç i avenços en el tractament per tal de millorar la qualitat de vida dels pacients. Aquest és el pla d’acció del ministeri de Salut en la lluita contra la malaltia oncològica, coincident amb el de les autoritats sanitàries d’arreu que avui, dia mundial de lluita contra aquesta patologia, recordaran que malgrat que el nombre de diagnòstics no es frenen, els nivells de curació van a l’alça i que en això han estat determinants la ciència i també que els tumors es detectin en un estadi inicial, perquè s’han posat mitjans i perquè hi ha més informació entre la ciutadania sobre la simptomatologia. També que és fonamental la prevenció i que en això tots som proactius: cuidar l’alimentació, fer exercici, evitar hàbits nocius com el tabac són elements que frenen la possibilitat de contreure un tumor. Una de les particularitats d’Andorra és la que fa referència al tractament. La petitesa del país continua provocant que els pacients diagnosticats estiguin obligats a marxar a fora per fer part del tractament, amb el patiment afegit que això provoca, personal i familiar. S’estan fent passos endavant, a poc a poc. Un dels últims ha estat que escoltant les demandes dels afectats que de fa pocs anys estan representats per l’Associació Andorrana Contra el Càncer (Assandca) l’hospital ja tingui un oncòleg que visita els cinc dies de la setmana. Que no sigui necessari marxar a un hospital estranger a fer la radioteràpia és una altra de les reclamacions que el ministeri estudia. Sense dubte, una qüestió més complexa i amb un cost econòmic elevat però que s’haurà d’abordar tenint en compte tots els factors: la despesa, sí, però contraposant-la al benefici per al pacient que pot aportar. Es fan passos endavant en el tractament i també es treballa a incidir sobre la detecció precoç, i a final d’any es preveu posar en marxa un programa de colonoscòpies gratuïtes per detectar el tumor de còlon, el més estès al Principat, en una fase primerenca. Aquesta mena d’iniciatives són indubtablement un pas endavant quant a incrementar les possibilitats de curació de la ma­laltia. Els plans de salut pública són essencials perquè les proves diagnòstiques puguin arribar a tothom i perquè al càncer també se’l combat amb informació i sensibilització.