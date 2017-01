Sacsejada al Pas

Govern té molta feina a fer per dissenyar el projecte d’‘outlet’ que volen implementar al Pas, concretant model, marques, localització i viabilitat, i convèncer els comerciants per apuntar-s’hi o no passarà de ser un anunci

Actualitzada 23/01/2017 a les 06:38

El ministre de Turisme i Comerç defensa la transformació del Pas de la Casa en un outlet per la necessitat de capgirar la tendència actual al poble. La diagnosi és que els negocis perden diversitat, creix l’oferta monotemàtica d’alcohol i tabac i el resultat és menys visitants compradors perquè tots els que estan interessats en altres articles no troben el que busquen i han deixat de venir. La realitat no es pot negar, perquè les xifres d’entrades d’excursionistes, els turistes que no pernocten, van a la baixa cada temporada, com tampoc no es pot obviar que dels productes que triomfen al Pas l’Estat en treu un rendiment molt important. El mateix Francesc Camp alerta que el canvi s’ha de fer sense perdre aquesta clientela captivada pel preu barat del tabac i les begudes, perquè les arques públiques se’n ressentirien notablement. És evident que amb la pèrdua d’ingressos que s’apunten per altres conceptes el Govern no es pot permetre deixar de recaptar tot el que pugui per les vendes a la vila, que històricament és un motor destacat de l’activitat comercial. Per aquests factors, ara mateix inseparables de l’economia del poble, i per la falta de definició del projecte que el pla estratègic de comerç contempla per al Pas, el ministeri ha de treballar molt per concretar una proposta molt raonada quant a viabilitat per convèncer els empresaris per invertir-hi. El punt de partida no va ser encertat perquè es va llançar la iniciativa, sorprenent i molt novedosa, sense avançar-ho als afectats. Ara s’ha de comptar amb ells inevitablement perquè seran els responsables de fer-ho i de l’afectació futura per al poble. Tant si reconverteixen els negocis com si deixen passar l’oportunitat, que segons el ministeri és idònia per a l’atractiu que pot tenir la vila. La falta de diàleg no és l’única deficiència, perquè tampoc s’ha contactat amb les marques que haurien de subministrar els articles ni s’ha estudiat l’emplaçament més correcte per a les noves botigues. El Pas, com remarca Camp, necessita una sacsejada, no és l’única zona del país on aniria bé un canvi, però al del comerç s’hi han d’afegir altres sectors. L’estació ja ha fet un esforç per ser millor peu de pistes, però en allotjaments també hi ha un front obert. N’hi ha molts de vells que no combinen amb cap projecte de shopping de gamma mitjana com el que el ministeri pretén implementar.