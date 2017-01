La futura Escaldes

El comú d’Escaldes-engordany va presentar ahir la remodelació del pla d’urbanisme que marca les línies de creixement de la parròquia per als propers anys i on destaca l’expansió per sobre de la carretera de l’Obac

Actualitzada 20/01/2017 a les 22:11

La valoració del nou pla d’urbanisme escaldenc difícilment pot ser negativa quan els dos partits de l’oposició han felicitat els cònsols per la tasca feta. Es tracta d’un treball acurat, sens dubte, amb la sensació que el comú ha estudiat detingudament quins han de ser els eixos per al creixement els pròxims anys. Val a dir que la construcció d’obra nova continua aturada i que encara el nombre de projectes per a nous habitatges és escàs. El nombre de potencials compradors de pisos en general es manté en un nivell molt baix, però hi ha la percepció que ja fan falta de forma evident dos tipus d’habitatge. El primer és d’alt standing, amb molta demanda i escassa oferta, i el segon és el destinat al mercat de lloguer. L’alt standing sí que tindria sortida en el marc del pla urbanístic escaldenc, ja que la part del clot d’Emprivat compleix perfectament amb aquest perfil. El vídeo que mostra l’evolució del clot d’Emprivat un cop els propietaris construïssin deixa una sensació de tristesa. L’actual espai, obert, és una delícia per als ciutadans i un cop construït, encara que s’aposti per edificis molt alts que alliberaran espai per a zones públiques, la zona quedarà molt tancada i totalment diferent de l’escenari actual. És cert que els terrenys són privats i els propietaris tenen tot el dret del món a construir en una zona plenament urbana. També ho és que el comú ha buscat la millor opció perquè es disposi del màxim espai verd o obert possible. Però un cop es desenvolupi la zona quedarà com un seguit de blocs d’edificis alts amb mínim espai intermedi lliure. L’altre gran projecte, i fins i tot més ambiciós, és el desenvolupament urbanístic per sobre de la carretera de l’Obac. El comú ha planejat que hi hagi un carrer paral·lel a l’actual carretera de l’Obac que doni accés a construccions que es facin en aquesta zona de muntanya. Una espècie de carretera en forma de serp comunicarà amb la zona de la Plana. I en la zona intermèdia entre la carretera de l’Obac i la Plana es podrà edificar. Es tracta d’un pla molt ambiciós i que farà créixer la parròquia en una important quantitat de terreny urbanitzable. La corporació ha buscat que aquesta expansió sigui ordenada, encara que queda la incògnita de si els propietaris de la zona (també els del Clot d’Emprivat) volen edificar aviat.