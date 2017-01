Sense resposta policial

Robatoris al carrer Engordany al desembre, a Carlemany dilluns i a la mateixa avinguda dos dies després. Episodis violents excepcionals al país que s’han de resoldre perquè la població no tingui dubtes sobre la seguretat ciutadana

Actualitzada 20/01/2017 a les 06:48

La part alta d’Escaldes ha sigut escenari d’una successió de fets violents que s’han concentrat en menys d’un mes. Una situació preocupant perquè es contradiu de manera radical amb les condicions de seguretat ciutadana de la qual ha gaudit el Principat històricament, ja que la successió de furts evidencia que no es tracta d’un fet esporàdic. Set establiments del carrer Engordany van patir destrosses i robatoris la matinada del 19 de desembre, els lladres van sostreure tres mil euros d’una botiga dilluns a la nit a l’avinguda Carlemany i dimecres a la tarda els furts es produïen a un comerç i una botiga del mateix eix comercial. Accions que no han de tenir necessàriament cap connexió entre elles però que posen en relleu la necessitat d’implementar mesures per garantir la convivència pacífica i recuperar els nivells de seguretat que han caracteritzat el país i que els ciutadans han tingut com un bé preuat i lloat des de fora. Sobta, a més, la falta d’informació que hi ha hagut des de la policia. Tant per fer públics els fets que s’han produït com per explicar la resposta que s’hi ha donat. Amb el que ha transcendit fins ara la conclusió és que el cos de seguretat no ha pogut resoldre cap dels casos i enxampar els autors dels robatoris, amb agressió inclosa en l’últim episodi de dimecres a Carlemany. El que queda per a l’opinió pública és que no s’ha detingut ningú pels fets de fa un mes als negocis d’Engordany i que no es va identificar ni arrestar els responsables dels últims furts, que van tenir un comportament que gairebé es pot considerar més de vandalisme que de delinqüència. La policia va assenyalar respecte dels actes violents d’aquesta setmana que s’ha obert una investigació però no ha anunciat cap detenció. Tots els successos estan de moment sense resoldre i deixant entre la ciutadania una imatge d’inseguretat perquè pot portar a pensar que es poden repetir. Cal, per tant, una resposta policial que esvaeixi cap dubte sobre la possibilitat que es pugui delinquir a Andorra i que no tingui conseqüències. Més presència d’agents al carrer per dissuadir els delinqüents i donar confiança a la població, residents i turistes, i també més informació sobre l’evolució de les investigacions per esclarir els casos pendents. El nivell de seguretat ha de continuar sent el màxim i és responsabilitat de la policia que l’exigència es compleixi.