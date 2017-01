Motors contaminants

Les sancions que anuncia Medi Ambient per als vehicles aturats amb el motor en marxa no poden deixar de tenir en compte les circumstàncies específiques de cada cas, com la dels busos escolars que necessiten posar la calefacció

Actualitzada 19/01/2017 a les 06:48

Andorra va tenir l’any passat 8.041 hores d’aire bo que suposen, segons l’anàlisi de Medi Ambient, que majoritàriament hi ha hagut uns nivells excel·lents. Tot i això, el ministeri vol implementar mesures per millorar la qualitat atmosfèrica i anuncia sancions per als conductors que deixin del vehicle engegat més de dos minuts quan estan aparcats. Argumenten que així ho fixa el Codi de circulació i que és una pràctica que s’ha d’erradicar perquè reiteradament s’incompleix. La mesura sembla massa contundent per als objectius que es pretenen assolir i per a l’afectació que té a primera vista. Apunta més a una proposta amb molt impacte social i poca repercussió per evitar l’emissió de contaminants perquè no es pot dir que de manera generalitzada hi hagi vehicles aparcats amb el motor en marxa per tot arreu. I quan hi són s’han de tenir en compte les circumstàncies que ho motiven. Medi Ambient fa especial emfàsi en el que qualifica com a problema seriós a les escoles perquè els xofers no apaguen el motor mentre esperen els alumnes. El sector dona algunes raons lògiques per explicar aquests comportaments. Si aturen el vehicle no es pot posar la calefacció al bus i, per tant, suposa tenir els nens passant fred durant una estona, més o menys prolongada però poc convenient amb les temperatures sota zero que es registren al matí a molts indrets del país. La mateixa argumentació d’evitar el fred donen els taxistes. La tasca que urbans i policia tenen encomanada per criteris mediambientals s’hauria de racionalitzar i ajustar a les situacions injustificades, que segur que n’hi ha, però s’ha de tenir en compte quan hi hagi motius per no aturar el motor. Les iniciatives per reduir la contaminació i els nivells de diòxid de nitrogen són necessàries si els paràmetres que vigila el ministeri se superen però s’han d’aplicar proporcionadament. Potser hi ha accions més efectives, abans que les multes, que s’han d’imposar, evidentment, sempre que hi hagi abusos. Renovar el parc mòbil tindria efectes positius en les emissions i entre els busos de transport escolar hi ha una tasca de substitució per d’altres més ecològics important a fer. També entre els particulars i els transportistes. Retirar vehicles de la xarxa viària milloraria l’aire que es respira, que és més net els últims anys i s’ha d’intentar que continuï la millora.