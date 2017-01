El model de turisme

La crisi i la disminució del nombre de turistes associada va tenir un efecte pervers en la competència entre allotjaments i destinacions, aguditzant el fenomen d’abaixar preus al màxim per captar visitants. La recuperació ha de permetre revertir-ho

Actualitzada 16/01/2017 a les 06:51

El país surt d’un Nadal especialment positiu que ha tancat un 2016 que també clourà, tal com apunten les dades del ministeri de Turisme, amb un augment de turistes i –de manera més moderada– d’excursionistes. A més, el temporal de neu que afecta el Principat deixarà uns gruixos més que notables a les estacions d’esquí i, per tant, un rèdit extraordinari per afrontar les setmanes que venen i per animar els aficionats a l’esquí a viatjar al país. Tenint en compte el clima de recuperació que es respira als països veïns, tot apunta que la temporada d’hivern pot continuar, així, amb resultats satisfactoris. Els anys de crisi i la forta competència per aconseguir uns clients que anaven a la baixa van tenir com a conseqüència un efecte negatiu en els preus dels allotjaments, amb ofertes ferotges per omplir les places. Un fenomen denunciat per les patronals i que ara s’hauria de revertir. La major demanda ha de contribuir a fer que els preus s’ajustin i que els llits es venguin al preu que realment pertoca, en funció dels serveis que s’ofereixen i la categoria. De tota aquesta situació ha sorgit aquesta crítica d’una part del sector que lamenta que el país hagi esdevingut una destinació low cost, i que culpa el Govern i Andorra Turisme de no haver posat mitjans per cor­regir-ho. El ministre de Turisme, Francesc Camp, rebutja avui en una entrevista al Diari la denominació, mentre que defensa que en tot cas s’ha de parlar de destinació de masses. Fa una reflexió lògica, en el sentit d’apuntar que Andorra, amb 34.000 places hoteleres, es va dimensionar al seu dia per ser un país amb un flux important de visitants. A aquestes hi cal afegir les places extra que s’han sumat els darrers anys amb la proliferació d’un nou model d’allotjament en alça, els pisos turístics. El gran nombre de llits el que ha fet és aguditzar la problemàtica de les rebaixes dels preus per ocupar l’establiment. El sector n’ha de ser conscient, de la mateixa manera que ara hauria d’aprofitar l’oportunitat per adequar les tarifes. Quant a l’etern debat del turisme de qualitat, és evident que Andorra té mancances notables per atreure segons quin perfil de client d’elevat poder adquisitiu. Però, necessitat de nous atractius a banda, hi ha oferta per atreure el client mitjà, que ha estat i és la base del visitant del país.