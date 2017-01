Naturlandia caòtica

Naturlandia ha sorprès tothom, inclosa part de la majoria comunal, en canviar totalment l’estratègia comercial del parc. Sense cap avís previ i amb fets consumats el parc ha decidit reduir moltíssim els dies que obre

Actualitzada 13/01/2017 a les 06:49

El cònsol lauredià, Josep Miquel Vila, és qui surt més mal parat de la caòtica reforma de Naturlandia. Vila fa tres mesos va explicar en una reunió de poble plena a vessar que el parc guanyaria diners el 2017, que no hi havia intenció de fer fora ningú i que es confiava que una millor gestió servís per redreçar el rumb. Naturlandia ahir va desmentir rotundament el cònsol. I d’una manera impròpia d’una empresa seriosa. Va penjar a la web un minianunci en què s’informava que a partir d’ara els dimarts i els dimecres està tancada. El parc hauria d’haver tingut en compte que intentar dissimular el canvi total de model que amagava aquest petit anunci era el pitjor que podia fer. Perquè amb un efecte dominó va fer créixer la incredulitat entre la gent de la parròquia i una situació de caos en què ningú ben bé sabia què estaven eliminant. La pressió va obligar Naturlandia a acabar explicant la veritat. La major part de les activitats estaran tancades bona part de l’any perquè excepte a l’estiu i Setmana Santa només estaran obertes en cap de setmana. L’anomenada cota 1.600, on hi ha l’Airtrekk, els inflables i d’altres, queda clausurada de dilluns a divendres, així que el parc perd la primera de les dues plantes que tenia (l’altra és el camp de neu i l’arribada del Tobotronc a la cota 2.000). A banda, tot el parc tancarà al maig i al novembre i els dimarts i els dimecres. La realitat és un parc que passa a ser de mínims en comparació amb el que s’estava oferint. Una decisió d’aquesta magnitud requeria d’un procés més important de maduració i la implicació directa del comú, encara que és difícil de creure que el cònsol no l’hagi avalat. Es pressuposa que ara començaran els acomiadaments i s’ha buscat reduir l’activitat per poder fer fora gent i rebaixar la despesa de personal. Res a veure amb el que Vila va explicar a la reunió de poble. El més trist és que Naturlandia va gastar milions d’euros per dimensionar un parc per atreure centenars de milers de persones i va signar convenis i va fer invertir en publicitat amb el mateix objectiu. Ara la direcció és totalment contrària sense que s’hagi fet públic l’estudi que avala un canvi de model tan dràstic, especialment quan la previsió fa tres mesos de Vila era que aquest any ja es passava a guanyar diners.