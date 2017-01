Salvant el tabac

La trobada entre Govern, partits polítics i agents socials per tractar com evolucionen les converses amb la Unió Europea sobre l’acord d’associació

va tranquil·litzar els presents respecte al futur del sector tabaquer

Actualitzada 10/01/2017 a les 06:56

La Unió Europea ha entès que el tabac ha de tenir un tracte especial dins de l’acord d’associació amb Andorra. Aquesta és la premissa que va trametre ahir Toni Martí als presents en la trobada sobre com avança la negociació amb Brussel·les, tot i que la situació encara es troba en un estat molt inicial. Era imperatiu que els negociadors comunitaris s’adonessin de la realitat econòmica, que obligar a eliminar el model del tabac, ni que sigui en una transitòria de deu anys, era instar a un suïcidi econòmic. A més Brussel·les, sembla que ha comprès que, més enllà de la voluntat política, un acord que posi data de caducitat al tabac com a producte comercial de referència té altíssimes probabilitats de ser tombat en referèndum. Avui en dia la derrota seria aclaparadora i difícilment s’albira que en un parell o tres d’anys de negociació l’opinió pública giraria de tal forma que permetés un suport majoritari en referèndum. Sense oblidar que el 2016 ha aportat 107 milions a les arques de l’Estat. Martí va deixar clar ahir que les converses seran molt llargues, però dins d’aquest estat inicial se’n poden extreure dos avançaments. D’una banda, que la UE està d’acord a buscar una fórmula per salvaguardar el tabac i que quedi fora de l’acord d’associació. I de l’altra, la possibilitat que la resta de productes agrícoles canviïn la seva situació actual. Aquesta opció passa perquè Brussel·les s’ha mostrat disposada que la resta de sectors agrícola ramaders (numerats de l’1 al 23) tinguin l’opció de passar a tenir tractament comunitari, deixant fora el producte 24 (tabac). Es tracta d’una possibilitat interessant per analitzar i Govern té l’obligació de contactar sector per sector i valorar si és més interessant que quedin fora de l’acord (com en l’actual duaner) o poden entrar a dins per a una major opció comercial. Són els propis sectors qui més coneixen les opcions que tenen a nivell de mercat, interior i exterior, i els que saben exactament com els afectaria un canvi en la situació actual. A primera vista hi hauria indicis que algun dels sectors agrícola ramaders podrien estar interessats a passar a tenir tracte de comunitari. Però en tot cas seran les trobades bilaterals amb Govern les que determinin si val o no la pena canviar les regles.