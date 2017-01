Nadal molt positiu

Bona ocupació als allotjaments, que han pogut millorar preus, i molta presència de turistes durant dues setmanes a les pistes i a les zones comercials que han contribuït a revifar l’economia i iniciar l’any amb optimisme

Actualitzada 09/01/2017 a les 06:54

Les vacances nadalenques han acabat deixant un regust molt bo per a l’economia del Principat. L’estada dels turistes s’ha prolongat de manera molt notable des del cap de setmana de Nadal fins ahir mateix, prorrogant la bona ocupació més dies de l’habitual per la coincidència de la festivitat de Reis amb divendres, que ha permès tenir un nou pont i un cap de setmana amb molts visitants. Les dues patronals hoteleres coincideixen que han tingut els establiments força plens i que han funcionat molt bé, perquè a més de ser aquestes les dates de més feina de l’any, han pogut incrementar en general els preus mitjans, el que millora el rendiment dels negocis. Una circumstància reclamada per part de l’empresariat, que es queixa que s’està perjudicant tot el sector d’allotjaments i la imatge general del Principat, lligant-la a la d’una destinació barata pels preus tan baixos que s’ofereixen. I són ells, els empresaris hotelers, els que tenen la responsabilitat, amb les tarifes i els serveis que donen, de no dilapidar el prestigi del país com a destinació variada. El que sempre ha tingut Andorra, espai per a clients que busquen una atenció de major qualitat i on tinguin cabuda clients amb diferents nivells de poder adquisitiu. Les compres i l’esquí han tornat a ser el motiu que ha dut més turistes a les Valls, com ha quedat reflectit per l’afluència elevada registrada sobretot a la tarda a les zones comercials i per les retencions que s’han repetit cada jornada per baixar de les estacions. La falta de nevades ha impedit als camps de neu tenir la totalitat dels sectors disponibles, però una vegada més l’esforç en inversions que es fa cada temporada ha permès oferir amb la innivació artificial una bona qualitat a les pistes. Des de Grandvalira ja informaven ahir com a primer balanç que el període nadalenc s’ha tancat amb més esquiadors que l’any passat. Falta conèixer el volum de negoci dels comerciants, que per l’arribada de visitants apunta que hauria estat molt positiu i hauria completat per a tot el sector turístic un desembre que ja va ser molt bo per revifar l’economia durant la setmana del pont de la Puríssima. El 2017 comença a bon ritme, confirmant la recuperació amb el turisme al capdavant, que es mantindrà i consolidarà com a atractiu amb una millora de la qualitat i el servei que es dona.