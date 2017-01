Forn a ple rendiment

El centre de tractaments de residus de la Comella ha necessitat cinc anys per complir els protocols europeus per importar deixalles de Catalunya, el que permetrà superar les 45.000 tones que es fixen òptimes per al seu funcionament

Actualitzada 06/01/2017 a les 06:49

La signatura de l’acord de Govern amb la Generalitat catalana per al trasllat de residus a Andorra procedents de la Cerdanya tanca un dels últims esculls que arrossega el centre de tractaments de residus de la Comella des de la seva concepció. Amb les 10.000 tones de deixalles que s’importaran de Catalunya el forn incinerador superarà les 45.000 anuals, el llindar mínim considerat òptim per al seu funcionament i evitar les temudes, per costoses, parades tècniques per falta de matèria primera. Enrere queden les crítiques per la construcció d’una infraestructura sobredimensionada, com tantes altres en èpoques de vaques grasses, i que va quedar encara més en evidència amb l’esclat de la crisi econòmica, que va reduir l’activitat en tots els sectors. També servirà per matisar la polèmica generada per la decisió de rescatar el forn per part de l’Estat. Actualment el centre injecta a la xarxa de distribució de FEDA un total de 14,16% GWH a l’any, el que suposa donar servei a 3.000 llars. Amb l’increment de residus, el nombre augmentarà en 800 més fins arribar al 3% de l’electricitat consumida al país. Han passat cinc anys, però, fins que s’ha acomplert l’acord que Andorra i Espanya van firmar el 2011 per al trasllat de deixalles degut a tot un seguit de mancances per ajustar-se als criteris que marca la Unió Europea al respecte, i que impedien que la instal·lació pogués importar. Tots els residus que arribaran, els primers estan previstos per aquest trimestre, són municipals, la qual cosa significa que els que produeixi el sector privat queden fora, fet que allunya la possibilitat que revestissin algun tipus de perill. Un altre dels aspectes a destacar és que en el transport hi participaran de forma equitativa empreses del país. És un element afegit que reforça les relacions de bon veïnatge entre ambdós territoris: cal tenir en compte que Catalunya tracta 70.000 tones de residus cada any procedents d’Andorra. Ara bé, el que no pot esperar Govern és que l’acord no generi rebuig per qüestions mediambientals, per molt que repeteixi que el procés segueix estrictament els protocols. Amb l’element afegit que som un país turístic i es poden plantejar dubtes sobre si la nostra imatge se’n veurà perjudicada. Cal extremar les precaucions, no cometre cap errada i assumir responsabilitats fins a les últimes conseqüències en cas contrari.