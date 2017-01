Acord històric

Conxita Marsol i Trini Marín van anunciar ahir que impulsaran un projecte conjunt per crear un eix comercial únic a partir de la unió de les dues grans vies d’Andorra

i Escaldes. S’enceta així, una política de col·laboració fins ara inexistent

Actualitzada 05/01/2017 a les 06:53

El projecte d’embelliment conjunt de les avingudes Meritxell i Carlemany que van presentar ahir les cònsols de la capital i Escaldes és d’una transcendència que ultrapassa la iniciativa mateixa. El que comporta unificar els dos eixos viaris amb la voluntat de constituir un “únic i exclusiu” centre comercial, és històric. Per primera vegada dues parròquies deixen de banda posicions anacròniques, disputes sense sentit i intents absurds per diferenciar-se, i es posen a treballar juntes en un projecte de país. És un primer pas, però un pas que ha de ser decisiu en la línia per acabar d’una vegada amb un concepte d’aquest parroquialisme mal entès però força imperant, completament desfasat i que només va en contra de l’interès general de la reivindicació d’Andorra com a país. I és que la proposta de les dues corporacions no se sustenta sobre la base de dos projectes que buscarien amb posterioritat els punts de confluència, sinó que des del començament es farà de manera conjunta i homogènia. L’opció escollida és un concurs de mèrits i està previst que els treballs comencin aquest mateix any en el cas de la capital, mentre que a Escaldes s’ajornen fins al 2018 perquè es troba immersa ja en obres a les zones limítrofes i podria comportar problemes de mobilitat afegits. En qualsevol cas, això no ha de suposar cap impediment perquè el nou eix comercial sigui la referència del país. Com ho és a hores d’ara Vivand, que amb la iniciativa dels actuals cònsols i contra el parer d’alguns recalcitrants als canvis (i també per qüestions estrictament polítiques) ha aconseguit fer-se amb la centralitat del país i convertir-se en el punt de referència per excel·lència dels visitants. Amb la unificació de les dues avingudes, el que s’aconseguirà és un efecte multiplicador perquè es conferirà al nou eix comercial una singularitat que ha de donar més avantatges competitius, ja que es podrà presentar una oferta única. De manera que, més que afavorir les dues parròquies implicades, és Andorra en general qui n’ha de sortir guanyant. Conxita Marsol i Trini Marín han donat una lliçó del que ha de ser liderar una parròquia a aquestes alçades de segle: les expectatives dels ciutadans sota el seu govern es defensen sempre molt millor unint esforços i treballant en benefici de l’interès nacional. Ara només cal aprofundir en aquest sentit. Tothom.