Drogues sota control

Les xifres sobre el nombre de persones detingudes per possessió de drogues i el volum de substàncies decomissades posen de manifest que la problemàtica està controlada, la qual cosa no significa que es pugui abaixar la guàrdia

Actualitzada 03/01/2017 a les 21:50

La policia va detenir un total de 85 persones per possessió d’estupefaents al llarg de l’any passat. Un xifra molt similar a la del 2015, per la qual cosa la primera conclusió que se’n pot extraure és que la problemàtica de les drogues està controlada. De la mateixa manera, les quantitats decomissades incideixen en una direcció idèntica, ja que es tracta d’un volum reduït destinat majoritàriament al consum propi. Sense la gran operació policial de finals d’any –la de més envergadura feta fins ara a Andorra– en la qual es van requisar més de 27 quilos d’haixix, la droga en possessió de tots els detinguts superaria lleugerament el quilogram. La majoria de les persones controlades són no residents, i la frontera del riu Runer és un dels punts on més actuacions del servei d’ordre per aquest concepte s’han dut a terme. Es tracta de turistes que en molts casos desconeixen la duresa de la legislació del país en tot el que està relacionat amb les drogues; força oposada al que succeeix al nostre entorn. En qualsevol cas, això és una realitat que res té a veure amb la feina de la policia, que es limita a aplicar el que estableix el Codi Penal. Una altra cosa seria que es portés a debat si el tractament jurídic que rep la possessió de petites quantitats de drogues per al consum propi és exageradament estricte i amb unes penes que poc s’adeien a la infracció comesa. Però la possibilitat de revisar la llei i adaptar-la a les línies processals que imperen a altres països més oberts davant l’esmentada casuística, depèn exclusivament dels polítics, i no és una qüestió que ningú hagi posat per ara sobre la taula. Tampoc des de la societat civil s’ha demanat de forma inequívoca res a propòsit d’aplicar uns càstigs més adaptats a la justa mesura de la infracció. Ara bé, el que és indubtable és que no es pot minimitzar ni abaixar la guàrdia en cap cas davant el problema que els estupefaents i el món que els envolta porten aparellats, sobretot en la població més sensible, com poden ser els joves. Per aquest motiu pren especial importància tot el que té a veure amb la prevenció, i un dels aspectes fonamentals i que a mitjà i llarg termini acostumen a donar millors resultats són les campanyes d’informació i de sensibilització. Cal mantenir com ara les drogues sota control, i per això, a banda de les accions policials, l’educació és un element bàsic.