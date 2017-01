Any de reptes

L’any que comença es presenta ple de reptes, amb les incerteses de si arribarà el definitiu esclat de la inversió estrangera, com es desenvoluparan les negociacions amb la UE sobre l’acord d’associació i si el ‘cas BPA’ seguirà marcant el curs polític

Actualitzada 02/01/2017 a les 06:54

El 2017 hauria de ser el primer any post-BPA un cop entès que l’afer ha de quedar en el pla jurídic, en el qual és molt possible que es mogui durant una dècada. L’enrenou al voltant d’aquest tema ha continuat marcant la vida política, especialment per la campanya d’atacs contra el país en general i contra el Govern en particular, amb l’únic objectiu de donar la sensació que Andor­ra viu enmig d’un caos constant en què totes les notícies són negatives i tots els càrrecs públics, sospitosos. Amb l’entrada de l’any cal moure fitxa, mirar endavant i deixar que sigui la justícia qui vagi marcant les responsabilitats de cadascú i de totes les parts en aquest complicat afer. Els polítics són els primers que han de fer aquest exercici. I és prioritari que la comissió parlamentària que analitza les mancances del sistema financer es decideixi a tancar les conclusions al més aviat possible. No té cap sentit l’eternització d’uns treballs que quan estiguin finalitzats estaran tan lluny del moment en què van ser encomanats que poca utilitat tindran. La realitat i la successió dels esdeveniments ja deixen obsoletes les dades i les conclusions perquè l’escenari, en el sistema financer i en l’entorn és canviant. Si finalment s’ha d’acabar fixant la necessitat de tenir un pagador final, un garant, serà una qüestió política a discutir quin serà el més adient. Banc Central Europeu, FMI, bancs centrals dels països veïns... opcions n’hi ha moltes però aquest debat ja va més enllà del que fins ara ha transcendit de la comissió. Andorra ha de mirar el 2017 amb un ànim renovat després de la lleugera millora el 2016 i centrar-se a plantar les bases del futur. Un any en què ha entrat en vigor l’intercanvi automàtic d’informació fiscal que marca unes noves regles del joc i que és el compromís final amb la transparència. El futur que passa ineludiblement per obtenir un bon acord d’associació amb la Unió Europea que obri nous camps de diversificació econòmica. Les economies veïnes estan creixent a molt bon ritme, especialment l’espanyola, i enguany ha arribat el moment d’aprofitar aquest vent de cara per confirmar la recuperació econòmica. És un any important perquè hauria de ser clau en la definició del model econòmic del país per a les properes dècades.