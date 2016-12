El futur d'Arcalís

El comú d’Ordino aposta per un pla estratègic per a l’estació d’Arcalís que permeti donar un nou impuls a la infraestructura. Totes les possibilitats estan obertes i s’esperen les propostes per a una reconversió que ben bé encara no se sap com serà

L’estació d’Arcalís necessita la renovació del projecte davant la necessitat d’aconseguir fer un salt endavant. És una situació complicada perquè fins ara la viabilitat de l’estació ha estat, molts exercicis, lligada al fet de tenir darrere el comú amb la capacitat per fer les inversions necessàries. Un punt clau per a Arcalís és garantir indefinidament l’obertura màxima de la carretera de connexió i evitar així problemes d’accés que han tingut lloc en el passat. La via ha d’estar sempre oberta amb excepcions tan puntuals que tampoc permetin la pràctica de l’esquí. Més enllà d’aquest problema la principal esperança per al futur és l’entrada d’un inversor privat que garanteixi els diners necessaris per anar mantenint l’estació a un bon nivell i que al mateix temps descarregui el comú de ser l’únic responsable econòmic del camp de neu. La corporació local reconeix que hi ha interès d’algun inversor privat, però al mateix temps ha deixat entreveure que perquè una operació d’aquest tipus funcioni caldria canviar alguns conceptes. És possible que l’única opció que finalment sigui viable passi perquè s’autoritzi la construcció a l’entorn d’Arcalís. Cal veure quin podria ser l’impacte d’una mesura d’aquest tipus perquè cal anar amb molt de compte. Arcalís es troba emmarcada en un entorn privilegiat i difícilment es pot pensar a començar a aixecar urbanitzacions de cases o blocs d’apartaments com a compensació per a l’inversor privat. Arcalís és una estació petita amb una gran qualitat de la neu i aquest concepte dual bàsic s’ha de mantenir. A partir d’aquí es pot obrir la porta a fer algunes concessions a canvi de garantir el futur del camp de neu, però sense excessos. La vista de la car­retera que creua els diferents pobles de Canillo després del boom urbanístic és una bona mostra del que pot passar si els controls es relaxen. El comú ha de ser capaç de trobar un projecte interessant i que pugui ser atractiu per a algun inversor forà. Al mateix temps, però, és obligatori que el pla que es desenvolupi sigui portat a una reunió de poble o a una votació directa entre els veïns de la parròquia si s’escau. Estem parlant d’un bé públic d’Ordino que pertany als seus habitants i per tant hauran de ser ells els que decideixin si es fa un canvi tan important com el que es prepara.