El serial dels Pouets

El 8 de desembre finalitzava el termini perquè la concessionària de l’aparcament dels Pouets enllestís les obres que havien de permetre reobrir-lo. El comú de la capital no té notícies dels treballs, així que ha decidit rescindir-ne la concessió

Actualitzada 28/12/2016 a les 06:49

La complicada història de l’aparcament intel·ligent dels Pouets enceta un nou capítol i hi ha moltes possibilitats que sigui el darrer si és que el comú i la concessionària, Dionis SLU, no assoleixen una entesa. Divendres el secretari de la corporació es personava al lloc per constatar que l’aparcament estava tancat i que no s’hi estava treballant. Ho feia després que el 8 de desembre finalitzés la prorroga que s’havia donat a l’empresa perquè enllestís l’obra de reforma que havia de culminar amb l’obertura de la instal·lació i que el termini s’hagués esgotat sense que la societat hagués donat cap mena d’informació al comú. Constatada la inactivitat la intenció de la corporació, confirmada ahir per la cònsol major, és rescindir la concessió per l’incompliment dels terminis. Des de la societat es va contestar que les obres no estan aturades i que entenen que no han incomplert el contracte perquè segueixen treballant en l’obertura. Les dues parts s’hauran d’asseure i ja es veurà si arriben a una entesa. Després de tants anys una prorroga més –si és que no és excessiva– no hauria de ser un obstacle però és evident que els treballs no es poden eternitzar i que, sobretot, la corporació hauria de tenir informació puntual del seu desenvolupament i que l’allargament dels terminis ha d’estar plenament justificat. Si no reïx una entesa, i sigui quina sigui la fórmula de trencament del contracte i la sanció que el comú de la capital decideix o no imposar, l’aparcament tancarà i l’administració haurà de prendre una decisió valenta i definitiva. Poca solució té una instal·lació oberta el 1995 i que des de llavors ha estat una font de problemes. Cap equip comunal –i n’han passat uns quants– n’ha sabut o pogut trobar cap alternativa i aquesta darrera concessió, formalitzada el 2015, tampoc no sembla que hagi funcionat, amb problemes afegits entre l’adjudicatària i l’empresa que havia de fer els treballs de reforma. El que no tindria sentit és que si s’escindeix la relació amb Dionis SLU l’aparcament tanqui novament sense un pla per liquidar el problema i que el serial que va començar fa vint-i-un anys continuï. Si l’edifici no es pot destinar a cap més ús i no hi ha cap interessat no quedarà més remei que prendre la solució dràstica i plantejar l’enderroc perquè l’espai tingui una nova funcionalitat.