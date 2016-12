Flexibilitat amb límits

La Confederació Empresarial Andorrana (CEA) ha demanat al Govern una flexibilització per a la contractació de nova mà d’obra forana. Alerta que els associats li han tramès que necessiten 600 llocs de treball fixos per cobrir

Actualitzada 27/12/2016 a les 06:52

L’enduriment de les condicions per contractar nous treballadors forans era necessària per aturar el delit d’alguns empresaris de precaritzar in crescendo el mercat laboral. Els anys de la crisi feien obligatòria certa protecció per als assalariats que vivien a Andorra i cal recordar que la recessió es va endur per endavant uns set mil llocs de treball, que era l’equivalent a un 18% del total d’assalariats. Significava que prop d’un de cada cinc empleats va perdre la feina. La situació ha canviat i és cert que hi ha moltes empreses que necessiten més mà d’obra per l’increment de l’activitat, especialment en el sector serveis. Amb aquest escenari la Confederació Empresarial insta una flexibilització important perquè sigui molt més fàcil contractar. El plantejament és correcte, però els condicionants que demana no ho són tant. Els dos requisits que vol reduir al màxim és l’obligatorietat que un treballador acrediti un mínim d’experiència en el camp per al qual es contracta i al mateix temps que es redueixi el sou mínim que ha de cobrir segons la feina per a la qual sigui contractat. La CEA està demanant de manera dissimulada que es deixi entrar mà d’obra gairebé (o sense gairebé) sense qualificació i que es puguin oferir llocs de treball qualificats a preus precaris. I aquest no és el camí. Els requisits d’experiència mínima, en treballs que ho requereixin, o la formació mínima són indispensables per garantir que el servei que es donarà serà el correcte. Al mateix temps, s’ha de respectar un salari mínim adequat a les característiques del lloc de treball que s’està oferint. El contrari porta a una major precarització del mercat laboral que no seria positiva per al conjunt de la ciutadania. El Govern ha de ser molt vigilant de permetre que no siguin els problemes burocràtics els que impedeixin que hi hagi el flux necessari de mà d’obra perquè els llocs de treball estiguin coberts. Però no es pot pretendre que la necessitat de nous treballadors derivi en contractacions massives de mà d’obra sense qualificar o d’empleats amb salaris miserables. Hi cal afegir que no hi ha d’haver cap problema a revisar els barems de cada requisit per garantir que no siguin exagerats, però en cap cas eliminar-los perquè seria deixar indefensos els treballadors.