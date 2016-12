Els perills del 'botellón'

El pàrquing de l’estació del Tarter és la zona on hi ha hagut l’últim episodi de consum massiu de begudes alcohòliques per part de grups de joves, fet que ha provocat aldarulls. El problema més greu de la pràctica, però, és de salut pública

Actualitzada 23/12/2016 a les 20:37

La problemàtica del botellón (consumir grans quantitats d’alcohol sobretot entre joves a la via pública) comen­ça a arrelar-se al nostre país d’un temps ençà. L’últim episodi conegut és el que s’ha donat al pàrquing de les pistes del Tarter protagonitzat per joves que surten d’un conegut establiment de restauració de la zona. Les queixes d’alguns locals del poble han provocat la reacció de l’estació d’esquí, que ha decidit contractar més seguretat privada per evitar aquesta pràctica. La iniciativa es veurà reforçada per agents de la corporació local així com de la policia en casos molt greus. Un cop es produeix de forma continuada en un lloc determinat la manera més efectiva de posar-hi fi és incrementar la vigilància i informar sobre el terreny als que hi participen que està prohibit. Ara bé, per aquesta via se soluciona un episodi concret però no s’actua sobre l’arrel del problema, que sense voler minimitzar l’impacte negatiu dels aldarulls que provoca porta aparellat un component de més gravetat. Es tracta d’una qüestió de salut pública que afecta un col·lectiu molt sensible com és el dels joves. La possibilitat de tenir accés a begudes alcohòliques sense cap mena de control ni sobre l’edat dels participants, ni sobre els volums de consum, ni sobre el contingut del que s’ingereix comporta un ampli ventall de conseqüències negatives imprevisibles amb un elevat nivell de perillositat i no solament per als joves que hi prenen part. El botellón és un fenomen al qual cal fer front des de diferents perspectives. I la coercitiva tot i que s’ha demostrat imprescindible no és la més efectiva per aconseguir-lo erradicar. Que aquest ha de ser l’objectiu a la vista del caire que està prenent. I posar-hi fre passa de manera inexorable per dur a terme actuacions d’índole pedagògica destinades a informar i conscienciar el col·lectiu dels joves de la perillositat que suposa el consum indiscriminat i massiu de begudes alcohòliques. No estem parlant d’un grup d’amics de festa, sinó d’una pràctica que la majoria de vegades supera tots els límits. En conseqüència, els pares han de ser part activa de la solució perquè hi ha comportaments que al darrere amaguen problemàtiques greus. Ja sigui amb el botellón o amb altres pràctiques, criminalitzar el col·lectiu de joves no acostuma a servir de res.