Flexibilitzar el lloguer

L’Associació de Propietaris de Béns Immobles reclama al Govern una flexibilització de la Llei d’arrendaments que permeti contractes de lloguer més curts. Considera que la mesura ajudaria a reduir els locals buits

El comú d’Andorra la Vella va aprovar l’obligació que els propietaris de locals comercials buits hagin de col·locar vinils als aparadors per millorar-ne la imatge. Elements decoratius que han d’abonar els particulars. Una mesura que no agrada a l’Associació de Propietaris de Béns Immobles, que es queixa que la corporació no els hagi tingut en compte, i que advoca per atacar el problema de fons amb una revisió de la Llei d’arrendaments. El col·lectiu considera que la normativa s’ha de flexibilitzar, i que ha de permetre que propietari i llogater puguin acordar contractes d’arrendament inferiors als cinc anys que estableix. La mesura, entenen, ajudaria a reduir el nombre de locals sense activitat. També advoquen per aclarir la indemnització que ha de pagar aquell que deixa la propietat arrendada abans que finalitzi el contracte. En aquest sentit, indiquen, si el llogater ha fet obres de reforma aquest cost hauria de quedar establert. Ara mateix la llei només preveu que qui abandoni el local abans de la finalització del contracte ha de pagar una mensualitat per cada any que li queda per complir i no té en compte aspectes com aquest. Aquesta és una modificació que aplaudiria l’altra part, el llogater, que pot veure’s doblement penalitzat si és que ha pagat de la seva butxaca obres de millora i, a més, l’amo de l’espai decideix aplicar-li estrictament el que marca la llei. De fet, si la demanda de revisió reclamada tira endavant i el Govern impulsa la modificació, un dels aspectes que s’haurien de reformular és el que fa referència als terminis de preavís. El 2014 el Consell General va aprovar una modificació a l’alça del temps que el llogater havia de donar abans d’abandonar el pis o el local, que fins aleshores havia estat d’un mes. Els llogaters dels locals, per exemple, han d’avisar amb un mínim de sis mesos d’antelació i, a més, pagar la indemnització. Els d’un pis, amb tres mesos i, si no, pagar-ho en mensualitats. Una mesura sovint penalitzadora i que, especialment en el cas dels pisos, ja no té gaire sentit. La demanda de lloguers és tan elevada que el propietari que perdi un llogater no trigarà a trobar-ne un altre. I, en definitiva, qualsevol futur canvi de la llei ha de tenir en compte tots els elements per protegir els propietaris però també els llogaters.

