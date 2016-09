Sinistralitat preocupant

L’any passat va acabar amb un augment d’accidents a la xarxa viària, fins als 575, que en molts casos han tingut un resultat més greu per a les víctimes i que ha de fer reflexionar sobre si es respecten els límits de velocitat

Actualitzada 21/09/2016 a les 06:53

L’Informe de Mobilitat de l’Automòbil Club d’Andorra (ACA) constata un increment de la sinistralitat a les car­reteres del país. Són dades preocupants perquè a més de l’augment del nombre d’accidents revelen que les conseqüències per a les víctimes han estat de lesions més greus. Una circumstància que des de la mateixa entitat remarquen ha de servir per reflexionar sobre la manera de conduir al país perquè alerten que el problema que hi ha darrere d’aquesta evolució dels sinistres és molt probablement l’excés de velocitat. Una característica que ha acompanyat històricament la descripció dels conductors andorrans sobre els que pesa la fama que circulen massa ràpid. I el mateix secretari de l’ACA admetia ahir que segurament es dóna aquesta casuística que en moltes ocasions inevitablement acaba provocant accidents perquè transitant a més velocitat és més probable perdre el control del vehicle o no poder respondre a temps a un imprevist que es produeixi a la via. Una simple observació en qualsevol punt de la xarxa viària permet comprovar que efectivament hi ha molts conductors que no respecten les normes de circulació i sobrepassen els límits de velocitat. En carretera però també en trams urbans on moltes vegades no s’adequa la conducció i no es transita tenint en compte que hi ha semàfors, passos de vianants o incorporacions de cotxes des de sortides de pàrquings o d’altres carrers. Elements que si no es tenen en compte i es circula més a poc a poc poden representar un risc perquè hi ha menys temps per reaccionar. L’informe assenyala que han baixat les multes per sobrepassar la velocitat permesa i això hauria de portar a revisar els punts de control de velocitat i si cal instal·lar-ne de nous. Una reivindicació habitual de veïns de diferents zones del país, bàsicament en vies urbanes, que es queixen del perill que suposa la velocitat dels cotxes i reclamen radars que no sempre es col·loquen. El resultat d’aquest comportament incívic són més atropellaments, que també surten reflectits en el balanç presentat ahir per l’ACA, 46 en total, que és una dada elevada, i conseqüències més greus per als accidentats. La conscienciació és imprescindible per aturar aquestes conductes però també més mesures de control i sancions per a tots els que no respecten les normes.