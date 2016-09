Activitat a l'aeroport

El Govern i la Generalitat anuncien que dissenyaran una estratègia conjunta per impulsar operacions comercials l’any vinent a l’aeroport de la Seu que de moment continua veient passar els mesos sense l’arribada de vols de passatgers

Actualitzada 16/09/2016 a les 22:36

L’aeroport de la Seu continua sense donar els fruits esperats. La conversió en infraestructura d’ús comercial no ha despertat l’interès de cap companyia per fer vols ni ha servit com a complement per a les economies de la zona com s’esperava. Ni la comarca de l’Alt Urgell ni Andorra, que s’ha implicat en el projecte, han vist incrementada l’afluència turística perquè arribin visitants per via aèria ni han registrat un augment de l’activitat empresarial com a conseqüència de l’ampliació dels serveis a l’aeroport Andorra-la Seu. Els responsables d’infraestructures del Principat i Catalunya es reunien ahir per fer balanç del funcionament de la instal·lació i les mesures de dinamització impulsades, i es va informar que les operacions registrades fins a final d’agost igualen el total de l’any 2015. Els números apunten, per tant, que el resultat d’aquest exercici serà millor que l’anterior però això no té res a veure amb l’objectiu que es pretenia assolir quan l’aeròdrom es va transformar en aeroport comercial. Les operacions corresponen a l’ús que la infraestructura tenia amb anterioritat i no s’ha aconseguit passar de l’activitat de petites naus que, per més que hi sigui, no és equiparable a la que es preveia de vols de passatgers. Vols que més enllà de la prova d’un empresari de la Seu per enllaçar amb Madrid i les Illes Balears continuen sense arribar. Una proposta modesta que pretenia repetir a l’hivern però que no va acabar agafant força. Tota la resta d’iniciatives que s’han anat anunciant s’han pansit amb la mateixa força que van sorgir perquè mai no hi va haver gaire fonaments al darrere per tirar-les endavant. No se n’ha concretat cap ni una ni s’ha vist enlairar-se cap avió de les companyies que insistentment han assegurat que posarien en marxa rutes regulars des de la infraestructura de la Seu. Arran de la trobada política d’ahir s’assegura que la Generalitat i el Govern dissenyaran una estratègia conjunta per impulsar les primeres operacions comercials a l’aeroport el 2017. Cap més detall. Cal esperar, però, que les administracions, aquesta vegada sí, siguin capaces d’atreure l’activitat que necessita la infraestructura per deixar de ser una inversió fallida. Que l’aposta acabi fructificant genera dubtes perquè fins ara la instal·lació no ha engrescat ningú que vegi que pugui ser un negoci rendible.