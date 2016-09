El compliment de les exigències internacionals per continuar progressant en la via de la transparència i l’homologació arriba a les assegurances que tindran un nou marc regulador, amb més control, a partir del 2018

Actualitzada 14/09/2016 a les 22:17

El sector de les assegurances quedarà regulat per un nou marc jurídic que suposa l’adaptació a les noves exigències internacionals. Un pas més en el compliment dels estàndards que imposa el camí de transparència i obertura que va iniciar Andorra fa uns anys i en el qual no es pot deixar d’avançar. Equiparar-se a les pràctiques acceptades i validades pels organismes mundials requereix la revisió de moltes normatives per evitar que puguin quedar forats que puguin posar en dubte l’operativa al país. L’aprovació del projecte de llei d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances que ahir va anunciar el Govern actualitza el sector i permet a les companyies obrir-se a d’altres mercats i clients perquè aplicaran criteris amb reconeixement internacional. El que recull el text són les demandes del Fons Monetari Internacional (FMI) i Moneyval i, per tant, no deixen de ser normes d’obligat compliment si es vol superar la propera avaluació i continuar progressant en el club dels països amb sistemes financers homologats. Només així s’obre la porta a accedir a nous mercats per atreure més activitat i donar més seguretat jurídica al capital que ja hi és i a qui es pugui estar plantejant fer inversions o establir-se a les Valls. El mateix executiu destaca que la llei representa una reforma integral d’una normativa antiquada per respondre als requisits reclamats des de l’exterior i amb la qual no es podien aplicar els controls i la supervisió que els organismes internacionals demanen. La nova legislació era necessària per no deixar cap escletxa per on es puguin escolar diners de procedència dubtosa o il·legal i en productes d’asseguradores es podien emmascarar pràctiques lligades a operatives de blanqueig que, tot i que no n’hi hagi hagut, han de quedar totalment eradicades amb el marc legal. El paper de regulador del sector que passarà a tenir l’INAF serà una garantia de transparència i obligarà a dotar de noves eines el supervisor, que cada vegada s’ha d’adequar més a entitats amb les mateixes funcions. Andorra ha fet modificacions radicals i molts esforços per treure’s etiquetes que impossibilitaven el creixement amb un model ofegat per les exigències internacionals. L’adaptació de les assegurances completa una mica més la implantació de pràctiques validades en les que s’ha de seguir progressant.