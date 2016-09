Errors de la campanya

El departament de Tributs s’enfronta per primer cop al període de declaració de l’IRPF però la gestió no està sent satisfactòria per als usuaris, que es queixen del fet que no hi ha prou personal i que la fórmula ‘on-line’ falla.

Actualitzada 12/09/2016 a les 21:26

El departament de Tributs es va construir del no-res per gestionar tot un nou marc impositiu que va tancar l’Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF). A final d’abril es va iniciar la primera campanya de declaracions, corresponent a les retencions del 2015, i que es tanca el 30 de setembre. Un volum de feina afegit que per a comptables i professionals que es dediquen a la gestió d’impostos no s’està gestionant de manera òptima. La insatisfacció ha arribat a tal extrem que ja han sol·licitat una reunió amb el Govern per demanar que es busquin solucions. Es queixen que la falta de personal i l’horari intensiu –durant tot l’estiu l’oficina ha tancat a les 14.30 hores– estan provocant cues perquè, a més, es tracta d’un tràmit que es pot allargar força. Tanmateix la via on-line per poder tramitar-ho sense haver de passar per l’oficina tampoc no estaria funcionant de manera satisfactòria, amb la qual cosa sovint no és una alternativa. Els afectats avisen, a més, que tenint en compte els hàbits habituals de qualsevol període de declaració tributària és molt probable que un gran volum de persones hagi esperat a aquests últims dies per fer el tràmit, amb la qual cosa la problemàtica es pot agreujar. És la primera campanya de declaracions i, per tant, és fins a cert punt comprensible que hi hagi certs desajustos fruit de la falta d’experiència. Però el departament de Tributs, que dèiem que es va construir de zero, ara ja té un rodatge i, el que és més important, també hauria de ser conscient del volum de feina que li venia a sobre perquè la informació dels qui hauran de fer la declaració no és desconeguda. Hauria estat necessària ja una major preparació: reforç de personal, replantejament d’horaris, una eina informàtica preparada per poder fer front a la demanda dels usuaris... Aquest any encara es poden justificar les deficiències argumentant que l’oficina era novella en la gestió de les declaracions però ja no hi haurà excuses per al 2017. Ara que el marc tributari ja està tancat també és hora de donar un caràcter definitiu a l’oficina que ha de gestionar-lo. Per tant, ha de tenir el personal suficient amb la preparació adequada i les eines més actuals perquè els professionals o els mateixos ciutadans puguin fer les gestions de la manera més fàcil i àgil possible.