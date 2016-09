Arrenca el curs

Uns onze mil alumnes s’incorporen a les aules després de les vacances d’estiu. Un nombre d’escolars que es manté estable i que es reparteix a parts iguals entre els tres sistemes educatius. L’espanyol inaugura, satisfet, nova etapa

Actualitzada 09/09/2016 a les 22:25

Nervis, algun plor, il·lusió... Les escoles es van tornar a omplir ahir després de dos mesos i escaig d’aturada amb les escenes habituals de qualsevol primer dia de classe. Era una jornada un xic especial per allò del dia de la setmana –estrena en divendres per tornar a descansar dissabte i diumenge– però algun pare confessava que havia estat el mateix nen el que havia preferit començar ja la rutina abans que fer el pont de Meritxell. Onze mil alumnes s’incorporen a les aules –la xifra s’acabarà d’afinar els propers dies– i des del ministeri d’Educació es destacava l’estabilitat del nombre i el fet que el pes de l’alumnat es reparteixi més o menys a parts iguals entre els tres sistemes educatius, l’estructura diferencial de l’oferta educativa del Principat que, a més, comença el curs amb renovació. Una de les grans novetats d’ahir era el bateig del col·legi María Moliner, el centre integrat del sistema públic espanyol que significa el reagrupament de tots els alumnes d’infantil i primària en una única escola, la d’Escaldes. La conselleria d’Educació espanyola es felicitava de l’acollida del nou projecte, el desenllaç d’un grapat d’anys d’incertesa per la constant pèrdua d’alumnes de l’escola pública espanyola que ha significat, en conseqüència, el tancament progressiu de centres educatius. María Moliner neix amb 850 alumnes, 350 dels quals a infantil i primària. La nota positiva per a l’autoritat educativa espanyola és que s’han incrementat en un cinquanta per cent els escolars del cicle d’infantil, de manera que es creix en la base, el gran objectiu. La consellera espanyola, Marisol Salafranca, va celebrar que les famílies hagin fet confiança a un projecte renovador, que aposta per aspectes concrets com ara un major reforç de l’ensenyament de les llengües. És, en definitiva, una bona notícia per a tot l’espectre educatiu andor­rà perquè la convivència dels tres sistemes és una riquesa que no es pot deixar perdre. L’escola andorrana, al seu torn, segueix amb la implantació d’una renovació pedagògica molt ambiciosa que va generar enrenou amb l’aposta per la tauleta a classe però que s’està assentant sense incidències rellevants. Tanmateix, a destacar també, quant a infraestructures, la inauguració de l’escola de Canillo, la darrera gran obra educativa, molt reclamada a la parròquia.