The Cloud, el futur

L’edifici The Cloud d’Andorra Telecom estarà en funcionament el juliol del 2019. Es tracta d’un símbol del projecte de futur de la parapública que vol fer un salt i passar de ser una operadora nacional a convertir-se en una empresa de serveis global

Actualitzada 06/09/2016 a les 20:35

la presentació de l’edifici The Cloud d’Andorra Telecom s’ha destacat que albergarà una zona comercial amb marques de referència, una àrea d’espai cultural amb exposicions de caràcter innovador, una zona gastronòmica panoràmica a l’última planta i una zona d’oficines. Tot això, a més de les dependències d’Andorra Telecom i el parc tecnològic. La parapública preveu que l’edifici sigui un pol d’atracció a la zona que acull tant una part de l’avinguda Meritxell com els carrers del voltant. Veient les imatges de la simulació de com quedarà l’edifici i com s’integrarà a les zones properes l’espai serà un indubtable atractiu. La construcció, més enllà de la utilitat interna, serà emblemàtica per si mateixa i paral·lelament comportarà un nou focus de negoci. Andorra Telecom pren riscos apostant per un projecte d’aquesta magnitud, però és evident que l’operadora necessita obrir noves vies de negoci. El model actual anirà de mica en mica esvaint alguns dels principals focus d’ingressos. I no es tracta únicament del roaming, sinó que també els propers anys conceptes com ara el cobrament per trucades quedarà obsolet. La tendència a paquetitzar serveis i l’imparable arribada de les trucades a través d’Internet amb operadors substituïts per aplicacions apunta al fet que les línies de negoci caldrà diversificar-les. Andorra Telecom compta amb una important quantitat de reserves que superen els 200 milions d’euros, tot i les repetides accions del Govern d’agafar beneficis de l’operadora per desenes i desenes de milions d’euros. El context que ha viscut Andorra Telecom les dues últimes dècades ha estat molt procliu, però la companyia està demostrant tenir la capacitat d’intentar explorar nous camins perquè els canvis de tendència en el sector no la deixin en fora de joc. El principal problema que té la parapública, però, és explicar a la ciutadania com acumula tants diners i, a més, pot emprendre projectes d’aquest magnitud quan el servei, especialment a Internet, presenta dubtes massa sovint. S’entén que com a monopoli hauria de fregar la perfecció, atès que el consumidor no té opció d’elegir una alternativa, i invertir tot el necessari per garantir una fiabilitat que últimament desperta incògnites.