Optimització del servei

El ministeri d’Educació mira d’optimitzar al màxim el servei de transport escolar i aquest serà el tercer curs que la política és la d’aprofitar al màxim els vehicles i prescindir dels que van mig buits. Alguns pares ho observen amb preocupació

Actualitzada 06/09/2016 a les 06:49

La manera de procedir del ministeri d’Educació sembla del tot racional. Consisteix en l’aprofitament i l’optimització màxima dels recursos, en aquest cas els vehicles destinats al transport escolar, de manera que no hi hagi busos mig buits circulant per les rutes que van als centres educatius. Així que la manera de procedir –aquest ja serà el tercer curs que funciona– és que en la planificació prèvia de les línies si s’observa que, posem per cas, dos busos grans que fan el mateix o similar trajecte van mig buits, se n’elimina un dels dos i s’encabeix tots els alumnes en un de sol. Aquesta racionalització, però, crea neguit en alguns pares, que posen sobre la taula els inconvenients que hi van associats: els trajectes es fan més llargs i els vehicles van més carregats de nens, de manera que augmenta el risc que hi hagi una major conflictivitat. Andorra és un país petit però té un bon grapat de nuclis de població i el servei de transport escolar hi fa una cobertura extensa que té un cost. Les tarifes per a aquest curs (si és que el carnet es va tramitar fins al 5 de juny) són de 104 euros anuals si es fa només un viatge i el doble si es fa anada i tornada. Un preu assequible per a les famílies –amb beques per als nuclis amb menys recursos– que podria estar en risc si es reclamen més prestacions. Un eventual augment de preus que és més que segur que acabaria generant les queixes dels pares. Ara bé, la feina de l’administració ha de ser racionalitzar i, per tant, estalviar, però sense malmetre els estàndards de qualitat. La preocupació dels pares s’ha de tenir en compte i el ministeri té l’obligació de ser vigilant respecte a les conseqüències d’aquesta reducció de vehicles. I si s’observen problemes afegits l’obligació és fer marxa enrere. L’allargament de la durada dels trajectes no hauria de ser un problema, però si es tracta d’una durada extra raonable. El transport escolar ha sofert canvis importants els darrers anys amb la posada en marxa del nou projecte del bus lliure, una modalitat per als alumnes de secundària i batxillerat, que poden usar els autobusos de les línies regulars, que ha estat un encert, i que ha provocat que el nombre d’alumnes que feien ús de la modalitat tradicional hagi anat a la baixa. La reducció de vehicles en qualsevol cas ha d’estar plenament justificada. Estalviar, sí, però sense malmetre el servei.