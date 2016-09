Xantatge sexual a la xarxa

La policia alerta d’un increment de les estafes d’índole sexual. Es tracta gairebé sempre d’homes que acaben sent gravats en activitats sexuals i posteriorment són amenaçats de fer públiques les imatges si no paguen el que els demanen

Actualitzada 05/09/2016 a les 06:58

El sextorsion fa anys que es mou a la xarxa, però en els últims temps ha pres un nivell molt més important. La facilitat de l’accés a les xarxes socials i a elements de comunicació directa on-line amb gravació inclosa com l’Skype ha obert un camí per als xantatgistes. Les propostes sexuals a través de la xarxa poden ser múltiples i les persones que volen entrar en aquest joc tenen tot el dret a fer-ho (respectant els drets de la resta i la legalitat vigent), però haurien d’extremar les precaucions. Perquè els crims per extorsió a través de la xarxa són especialment complicats des del moment que la seva resolució és dificilíssima. La xarxa permet actuar des de la distància i, molt sovint, aprofitant l’anonimat. Les IP, les adreces de servidor, el salt de lloc a lloc a través de miralls... tot es troba dins d’un magma complicat de definir i que dóna un ampli marge d’actuació als criminals. Aquesta realitat hauria de ser analitzada per aquelles persones que estan disposades a acceptar conductes de risc a la xarxa, entenent que aquells que volen cometre un crim prou se n’han guardat de deixar escassíssima traçabilitat. És important que la policia i el ministeri d’Interior tinguin una tasca activa en l’explicació de quin és el risc actual. Perquè és molt possible que el nombre de denúncies (23) per casos d’extorsió sexual (normalment amb imatges d’un home masturbant-se que han estat gravades i al qual s’amenaça de difondre-les si no paga) sigui molt més alt del que indiquen les denúncies. És presumible que una part important de les víctimes de xantatge hagin optat per pagar i evitar així problemes familiars, laborals o de qualsevol altra índole en cas que les imatges es fessin públiques a Internet. L’entrada de missatges carinyosos (normalment acostumen a provenir de dones desconegudes) són habitualment l’inici de tot el procés. Es tracta normalment de xantatges elaborats amb paciència, aprofitant de mica en mica que la víctima va abaixant les defenses a mesura que va augmentant la confiança amb l’interlocutor. Tenint aquests coneixements s’ha d’extremar la cura i multiplicar les indagacions perquè molt sovint aquestes pràctiques extorquidores acaben funcionant i, fins i tot quan es denuncia, romanen impunes.