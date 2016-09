Minimitzar el risc

Uns 68 milions de comptes de Dropbox, el sistema d’emmagatzematge al núvol, s’han vist afectats per un robatori massiu que compromet les dades i informació dels usuaris. La policia recomana canviar la contrasenya d’accés

Actualitzada 03/09/2016 a les 06:48

Cada dia emmagatzemem i trametem més informació a través d’Internet i, per tant, som més vulnerables davant dels atacs que pateix la xarxa. El darrer de magnitud és el robatori d’uns 68 milions dels comptes de Dropbox, una plataforma d’emmagatzematge al núvol que permet compartir arxius d’una manera fàcil i àgil, estalviant-nos la necessitat , ja antiga, de l’intercanvi de suports físics. L’atac patit per Dropbox afecta, a més, els milions de correus electrònics que els usuaris tenen associats a l’aplicatiu. L’empresa ha posat a disposició de les possibles víctimes un web (https://haveibeenpwned.com) que permet verificar en un segon si el nostre compte està entre els perjudicats. L’acció següent, tal com va recomanar ahir la mateixa unitat de delictes tecnològics de la policia, ha de ser canviar-ne la contrasenya d’entrada. I si, de casualitat, usem la mateixa en d’altres serveis virtuals fer exactament la mateixa operació de modificació. De fet, aquest és un dels consell que dóna la unitat especialitzada del cos de policia: tenir contrasenyes diferents i a més evitar que siguin tan bàsiques com la nostra data de naixement o una concatenació de números consecutius. Els usuaris hem de ser actius en la nostra protecció i seguir fil per randa els consells que ens donen els que vetllen per la nostra seguretat. La prudència és un element bàsic de comportament a la xarxa però no poques vegades s’actua amb una inconsciència que no tenim en el nostre dia a dia. Ho diu gràficament un dels consells que dóna la policia en el seu apartat de seguretat a Internet: de la mateixa manera que no li explicaríem coses íntimes a un desconegut al carrer hauríem de procedir de la mateixa manera a Internet. Així que tanquem al màxim les nostres xarxes socials, siguem prudents amb qui contacta amb nosaltres si no el coneixem i vetllem perquè els nostres equips de connexió a Internet estiguin el màxim de protegits contra virus i atacs de qualsevol mena. També és cert que hi ha situacions en les quals l’usuari poca cosa pot fer. Si ataquen Dropbox i li roben les dades d’accés de 68 milions de comptes el que s’ha de reclamar a l’empresa és que esmerci més esforços en seguretat i que sigui el màxim de transparent amb els usuaris, tot i el mal a la seva imatge que li pot ocasionar una situació com aquesta.