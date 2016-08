Canvi climàtic i esquí

El climatòleg Juan Ignacio López Moreno va explicar ahir que l’augment de les temperatures com a conseqüència de l’efecte hivernacle va més ràpid del que es pensava. L’afectació s’haurà de combatre amb inversió, canons i tecnologia.

Actualitzada 01/09/2016 a les 06:55

Els efectes del canvi climàtic són perfectament reconeixibles, més enllà que encara hi hagi veus que en neguen l’evidència. L’afectació és global i només cal donar un cop d’ull a les imatges dels pols per adonar-se de les modificacions paisatgístiques de l’increment gradual de la temperatura i de l’efecte hivernacle. El planeta sencer està immers en aquesta evolució negativa, però és indiscutible que hi ha territoris que patiran més que d’altres. El cas particular d’Andorra s’ha d’emmarcar en la dependència de l’esquí com un dels motors econòmics nacionals. No només pels ingressos directes que genera sinó que al voltant de la pràctica s’ha desenvolupat tot un ecosistema econòmic (hotels, restauració, comerç...) en el que estan involucrats milers de persones. Les evidències del canvi climàtic ni s’han de prendre com l’adveniment de l’apocalipsi ni, evidentment, s’han d’obviar. D’una banda, en la justa mesura, s’ha d’anar preveient com es produirà l’impacte i quines mesures correctores s’hauran de prendre. De l’altra, dins de l’escassíssima transcendència de 70.000 persones dins un món on n’hi ha set mil milions, s’ha d’anar expandint la conscienciació de variar les pràctiques quotidianes (i les empresarials) que perjudiquen el medi ambient. El famós creixement sostenible ha deixat de ser un eslògan per esdevenir una necessitat amb la peremptòria urgència de transformar el planeta en societats mogudes per energies renovables, evitant la contaminació. Amb aquest objectiu és positiu disposar d’apostes com la que ha fet el Govern per potenciar la venda de vehicles elèctrics, més enllà dels errors per la falta de control a l’hora de l’atorgament dels ajuts. Les previsions que es van posar de manifest en la xerrada del climatòleg sobre el futur al Pirineu apunten que serà necessari incrementar en el futur de forma substancial la inversió en tecnologia, especialment dedicada a la creació de neu artificial. Nevarà menys i ho farà a cotes més altes. El procés serà llarg i els impactes més durs arribaran d’aquí a decennis, però els indicis assenyalen que ja en els propers anys les afectacions començaran a ser més visibles. Amb aquest horitzó el sector ha d’anar anticipant el que segurament serà el futur i com combatre’l.