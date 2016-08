Seguretat a Naturlandia

Una turista ha presentat una denúncia contra Naturlandia després d’haver patit un accident a la tirolina. Els fets s’hauran d’investigar però els primers indicis apunten a un error humà que va provocar un sinistre amb ferides de consideració

Actualitzada 31/08/2016 a les 06:57

ls parcs d’atraccions tenen riscos, especialment aquells amb elements de velocitat, alçada i impacte. Naturlandia és un espai on hi ha un cert risc inherent en algunes atraccions com poden ser el Tobotronc, l’airtech o la tirolina. És pràcticament impossible que amb unes atraccions d’aquestes característi1ques el risc sigui zero, perquè sempre existeix alguna possibilitat que un mal ús per part del client, un error humà d’algun empleat, una errada mecànica o, fins i tot, la concatenació de factors de mala sort puguin acabar amb un accident. Aquesta tassa de risc existeix en la pràctica totalitat de parcs temàtics amb atraccions intenses. Però aquesta certesa ha d’anar acompanyada d’una voluntat fèrria de ser intransigent amb l’establiment de les màximes mesures de seguretat. I anar més enllà, extremant la minimització de riscos que poden estar vinculats a errades humanes (o descuits) per part del personal. Perquè cal tenir en compte que quan per una atracció passen milers de persones la simple estadística ens mostra que en algun cas hi haurà, indefectiblement, un punt d’errada. L’accident a la tirolina apunta que aquesta errada va arribar per no retirar la plataforma elevada metàl·lica que es posa i es treu manualment cada vegada que un client utilitza l’atracció. És l’element perquè, un cop acabat el viatge, l’usuari pugui posar els peus en ferm i se li retiri l’arnès per tornar al terra. Caldrà veure quin és l’informe policial i la investigació que el parc teòricament ha obert sobre l’incident. De models de tirolina n’hi ha infinits i adaptats a l’orografia i espai on s’ubiquen. El sistema, però, de posar i treure l’estructura metàl·lica sembla, en principi, un focus de risc. Perquè en el moment en què no es retira després d’una baixada és un obstacle directe que es troba en el camí del següent usuari, que no pot esquivar i que pot provocar accidents greus com el que va patir la turista. Naturlandia prou problemes ha tingut ja amb els sinistres que han tingut lloc al Tobotronc com per poder-se permetre nous problemes relacionats amb la seguretat. Perquè aquest accident, a menys que la investigació canviï els indicis, era evitable. I aquesta ha de ser la feina del parc: aplicar els protocols necessaris per apujar encara més la seguretat.