Recels a la llet

Alguns experts advoquen per deixar-la i d’altres per augmentar-ne el consum

És bo del tot beure llet? Aquesta és últimament una de les preguntes més freqüents a les consultes dels dietistes. Moltes persones s’han plantejat els darrers anys si el consum de llet de vaca és del tot saludable o si convé limitar-ne les dosis. Des de l’època del neolític, quan l’home va començar a domesticar animals, que aquest líquid blanc provinent d’altres mamífers es fa servir per a l’alimentació humana. Ara, però, han aparegut alguns recels i dubtes. Deixant de banda els motius animalistes, amb què es rebutja perquè no es vol que hi hagi cap tipus d’explotació animal, hi