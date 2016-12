Nadal intercultural

Residents al Principat dels cinc continents expliquen com viuen aquestes dates als seus països i com ho fan aquí ara.

Cada Nadal és un món. Si bé aquesta festivitat és gairebé universal i se celebra a tots els continents, a cada país, fins i tot a cada família, les tradicions són diferents. Canvia el sentit que li donem, els menús, què fem i com ho fem. Ni tothom menja torrons, neules i massapans, ni dona la benvinguda a l’any fent el ritual de les dotze campanades amb els grans de raïm. També hi ha, és clar, qui no celebra el Nadal. Residents al Principat dels cinc continents expliquen com viuen aquestes dates als seus països i com ho fan aquí