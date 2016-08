Solcant els núvols

Aprofitar un matí de festa assolellat per anar a fer una paella a Girona i tornar a estar a la tarda a Andorra. Plantar-se a Menorca en un parell d’hores per passar-hi un cap de setmana d’agost o enfilar-se pels Pirineus fins als Alps suïssos en plena temporada d’esquí per gaudir de la neu en les millors condicions. Són alguns dels plaers que un es pot autoconcedir quan té una avioneta de propietat: sortir a volar i planejar entre els núvols per airejar cos i ment. Un somni a l’abast de pocs? Sembla, pel que expliquen els pilots aficionats que