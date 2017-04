Elecció imprevista

La primera pubilla d’escaldes. L’any 1971 la Manela Crespo va ser escollida, pel públic, representant de la parròquia durant una nit de ball popular.

No ho oblidaré mai!” Així de contundent es mostra la Manela Crespo quan se li pregunta per la seva elecció com a pubilla d’Escaldes-Engordany. L’any 1971 la Unió Pro-Turisme va anunciar que durant un ball popular es triaria la representant de la parròquia. La crida entre les noies escaldenques no va tenir gaire èxit. Tan sols hi va haver tres candidates, així que els organitzadors van optar perquè totes les noies presents al ball fossin voluntàries. “Jo hi havia anat per l’expectativa, per veure què passava. I llavors ens van demanar que ens presentéssim. Érem una vintena. Ens van donar