Escudella i calçots

L’agermanament amb Valls. Enguany fa 50 anys que Andorra la Vella manté una relació especial amb la capital de la comarca de l’Alt Camp



Uns 170 quilòmetres separen Andorra la Vella i Valls, però des de fa cinquanta anys aquestes dues poblacions estan més a prop que no sembla sobre el mapa. Unes bones relacions personals i alguns interessos comercials van dur a un agermanament que just enguany fa mig segle que es manté.



I on va néixer aquest bon feeling amb la capital de l’Alt Camp? L’any 1965 hi va haver una trobada a Valls de les dues entitats de promoció turística, l’autòctona i la d’Andorra la Vella. Eren dos ens privats que, respectivament, ja sabien que comptaven amb una bona matèria primera per