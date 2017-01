Reconeixement tardà

El primer sindicat. Va néixer el 8 de març de 1990 però no va ser fins a l’any 2000 que l’administració va reconèixer els estatuts del Sindicat Andorrà de Treballadors (SAT) i la seva funció específica de defensa dels drets laborals.

El moviment sindical a la majoria de països europeus va començar molt abans i amb més força que no al Principat. A Andorra, aquestes organitzacions socials de defensa dels treballadors van arribar una mica més tard. La singularitat del país i el fet que estigués prohibit per llei va dificultar la seva normalització fins ben començat el segle XXI. El pioner va ser el Sindicat Andorrà de Treballadors. S’havia posat en marxa el 8 de març del 1990, però el Govern d’aleshores no els reconeixia pas. Es comptava, això sí, amb el suport organitzacions europees.



No va ser fins al 2000