Aniversari amb raïm

El primer andorrà del mil·lenni. El Marc Manel Torrentbó va arribar al món l’1 de gener del 2000 a les 8.10 h. Aquesta nit, just després de Cap d’Any, en fa 17.

Aquesta nit, quan tothom al punt de les dotze es mengi el raïm per celebrar l’arribada del 2017, a casa dels Torrentbó-Carrillo també es bufaran espelmes. Tot just la família es faci els preceptius petons per felicitar-se l’any que comença, al Marc Manel li cantaran l’aniversari feliç, enguany pel seu dissetè aniversari. Ell va ser el primer andorrà del mil·lenni, nascut l’1 de gener quan passaven deu minuts de les vuit del matí. Ben poca estona per davant del segon nadó d’aquell any 2000, recorda ara la seva mare, la Júlia.



Aquella la nit la té ben gravada a la memòria.