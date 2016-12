Invasió àlien al Pas

Construir grans estàtues de gel i fer-les competir. L’hivern del 1997 un seguit de blocs de neu premsada que van acabar tenint forma d’extraterrestres van envair el Pas de la Casa. Era el primer concurs d’escultures de gel al poble fronterer.

Un ET, un bar galàctic, extrater­restres sense nom assegudes en una trona i una nau espacial, entre molts altres monstres de l’univers, van aparèixer de la nit al dia a començament de febrer als carrers del Pas de la Casa ara farà 20 anys. I no va ser pas una invasió alienígena que vingués de sorpresa: allò estava més que estudiat. Formava part del xou del primer concurs d’escultures de gel que es va organitzar al Pas de la Casa l’hivern del 1997, una activitat que va impulsar el comú encapçalat per Jordi Mas i Jaume Ramond amb la idea