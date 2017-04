El cotxe dels Verds

Jael pozo. Un grapat de campanyes electorals i d’anècdotes ha viscut el Bertone Freeclimber que fa anys va comprar Juli Fernández, copresident dels Verds. Pozo recorda una matinada que tornaven de Tolosa d’un míting.

Té uns quants anys (és matrícula B), molts quilòmetres i un grapat de campanyes electorals a l’esquena. Segurament, en època de comicis hagin vist voltar pel país alguns dels integrants dels Verds d’Andorra enfilats a aquest Bertone Freeclimber 2, un cotxe amanós i pràctic per carregar-lo fins a les celles si cal i anar amunt i avall a fer política. “Per anar a penjar cartells és molt pràctic!”, exclama divertida la Jael Pozo, consellera verda al comú de la Massana. I és que, malgrat que aquest cotxe no hagi estat mai propietat seva, en té un grapat d’històries per explicar.



